Неймовірні перевтілення зірок за допомогою гриму: вражаючі фото
Для того, щоб повністю розчинитися в ролі акторам не завжди достатньо лише одного таланту. Іноді на допомогу приходять гримери, які роблять зірок практично невпізнанними.
Так, видання Kinowar зібрало неймовірні перевтілення знаменитостей за допомогою гриму.
Для ролі Хеллбоя в однойменному фільмі актору Рону Перлману довелося змінитися до невпізнання.
Фантастичне перевтілення Біллі Скашгорда для ролі у фільмі жахів "Воно".
Трансформація актора Бреда Пітта в свого персонажа Бенджаміна Баттона в картині "Загадкова історія Бенджаміна Баттона".
Мало хто знає, що, крім головної ролі в комедії "Поїздка в Америку", Едді Мерфі зіграв ще й епізодичну роль.
Арнольд Шварценеггер перетворюється для легендарної ролі в культовому фільмі "Термінатор".
Річарда Брейка було неможливо впізнати в "Грі престолів".
Лише деякі змогли впізнати Райана Рейнольдса в ролі Дедпула в однойменному фільмі.
Перевтілення Ніколаса Холта для фільму "Люди Ікс".
Карен Гіллан була невпізнанна в фільмі "Месники".
Актриса Міла Куніс перевтілюється в злу відьму Заходу Теодору для ролі у фільмі "Оз: Великий і жахливий".
Хіт Леджер перед знаменитою роллю "Джокера" в епопеї Крістофера Нолана 2008 року "Темний лицар".
Трансформація Джонні Деппа для фільму "Аліса в країні чудес".
Одним з кращих гримів у кіно можна сміливо назвати перевтілення Родді Макдауелла для "Планети мавп".
Марго Роббі неможливо було впізнати у фільмі "Дві королеви".
Підготовка Наомі Гроссман для зйомок в "Американській історії жахів".
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