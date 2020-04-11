Неймовірні перевтілення зірок за допомогою гриму: вражаючі фото

Для того, щоб повністю розчинитися в ролі акторам не завжди достатньо лише одного таланту. Іноді на допомогу приходять гримери, які роблять зірок практично невпізнанними.

Так, видання Kinowar зібрало неймовірні перевтілення знаменитостей за допомогою гриму.

Для ролі Хеллбоя в однойменному фільмі актору Рону Перлману довелося змінитися до невпізнання.

Рон Перлман kinowar.com

Фантастичне перевтілення Біллі Скашгорда для ролі у фільмі жахів "Воно".

Білл Скашгорд kinowar.com

Трансформація актора Бреда Пітта в свого персонажа Бенджаміна Баттона в картині "Загадкова історія Бенджаміна Баттона".

Бред Пітт kinowar.com

Мало хто знає, що, крім головної ролі в комедії "Поїздка в Америку", Едді Мерфі зіграв ще й епізодичну роль.

Едді Мерфі kinowar.com

Арнольд Шварценеггер перетворюється для легендарної ролі в культовому фільмі "Термінатор".

Арнольд Шварцнегер kinowar.com

Річарда Брейка було неможливо впізнати в "Грі престолів".

Річард Брейк kinowar.com

Лише деякі змогли впізнати Райана Рейнольдса в ролі Дедпула в однойменному фільмі.

Райан Рейнольдс kinowar.com

Перевтілення Ніколаса Холта для фільму "Люди Ікс".

Ніколас Холт kinowar.com

Карен Гіллан була невпізнанна в фільмі "Месники".

Карен Гіллан kinowar.com

Актриса Міла Куніс перевтілюється в злу відьму Заходу Теодору для ролі у фільмі "Оз: Великий і жахливий".

Міла Куніс kinowar.com

Хіт Леджер перед знаменитою роллю "Джокера" в епопеї Крістофера Нолана 2008 року "Темний лицар".

Хіт Леджер kinowar.com

Трансформація Джонні Деппа для фільму "Аліса в країні чудес".

Джонні Депп kinowar.com

Одним з кращих гримів у кіно можна сміливо назвати перевтілення Родді Макдауелла для "Планети мавп".

Родді Макдауелл kinowar.com

Марго Роббі неможливо було впізнати у фільмі "Дві королеви".

Марго Роббі kinowar.com

Підготовка Наомі Гроссман для зйомок в "Американській історії жахів".

Наомі Гроссман kinowar.com

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