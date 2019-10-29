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29 жовтня • оновлено в 17:08
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"Неймовірна жінка": популярна акторка з РФ вразила мережу глибоким декольте

3.4т Читати матеріал російською

Скандальна російська акторка, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона позувала в короткій чорній сукні, яка оголила її стрункі ноги.

Знімок акторка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

instagram.com/samburskaya

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"Неймовірна жінка", "Настасья, ти класна", "Шикарна", "Супер! Сексі просто", "Ви просто мрія", "Ну що за прекрасний образ", пишуть в мережі.

'Неймовірна жінка': популярна акторка з РФ вразила мережу глибоким декольте
'Неймовірна жінка': популярна акторка з РФ вразила мережу глибоким декольте
'Неймовірна жінка': популярна акторка з РФ вразила мережу глибоким декольте
'Неймовірна жінка': популярна акторка з РФ вразила мережу глибоким декольте
'Неймовірна жінка': популярна акторка з РФ вразила мережу глибоким декольте

Як раніше писав OBOZREVATEL, Самбурська серйозно отруїлася засобом від застуди, який купила в аптеці. Лікар сказав акторці, що їй трапилася підробка.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Настасья Самбурська
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