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3 грудня • оновлено в 20:40
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"Неймовірна робота!" Мережу схвилював кліп про домашнє насильство в Україні

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У мережі з'явився відеокліп телеведучої і актриси Діани Глостер, присвячений темі домашнього насильства.

Відео вийшло на YouTube-каналі Глостер. За кілька днів він зібрав десятки захоплених коментарів.

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"Ще перед переглядом поставила лайк просто тому, що люблю Діану і готова підтримати в будь-якому починанні. Але в підсумку і від самого кліпу залишилася в захваті!!", "Неймовірна робота, яка зворушує своєю щирістю. Емоції не описати словами", "Дівчата , дівчата, жінки, не терпіть насильство в сім'ї, не мовчіть про нього. Ідіть. Життя одне, у вас і у ваших рідних","Нічого собі! Круто! Неймовірно складний кліп для сприйняття! Сильно! Молодець! Це як переступити через себе", - написали в коментарях.

"Неймовірна робота!" Мережу схвилював кліп про домашнє насильство в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Вознесенськ Миколаївської області 56-річного чоловіка заарештували на два місяці за домашнє насильство над власною матір'ю. Це сталося вперше в Україні.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Україна
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