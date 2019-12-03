"Неймовірна робота!" Мережу схвилював кліп про домашнє насильство в Україні

У мережі з'явився відеокліп телеведучої і актриси Діани Глостер, присвячений темі домашнього насильства.

Відео вийшло на YouTube-каналі Глостер. За кілька днів він зібрав десятки захоплених коментарів.

"Ще перед переглядом поставила лайк просто тому, що люблю Діану і готова підтримати в будь-якому починанні. Але в підсумку і від самого кліпу залишилася в захваті!!", "Неймовірна робота, яка зворушує своєю щирістю. Емоції не описати словами", "Дівчата , дівчата, жінки, не терпіть насильство в сім'ї, не мовчіть про нього. Ідіть. Життя одне, у вас і у ваших рідних","Нічого собі! Круто! Неймовірно складний кліп для сприйняття! Сильно! Молодець! Це як переступити через себе", - написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Вознесенськ Миколаївської області 56-річного чоловіка заарештували на два місяці за домашнє насильство над власною матір'ю. Це сталося вперше в Україні.

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