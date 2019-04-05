"Неймовірна": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

Українська телеведуча, зірка проектів "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок" на Новому каналі Леся Нікітюк показала шанувальникам свої стрункі ноги. Так, вона позувала в короткій сукні сидячи в автомобілі.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Шанувальникам Нікітюк дуже сподобалося фото. Вони залишили сотні захоплених коментарів і компліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Никитюк викликала неоднозначну реакцію своїх передплатників відвертим фото, на якому сміливо продемонструвала груди.

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