"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новим фото. На ньому вона позує у відвертому боді, яке зшите з маленьких чорних намистин.
Знімок Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Даша Астаф'єва
instagram.com/da_astafieva
Користувачі мережі оцінили фото Астаф'євої.
"Божевільна", "Сама красива жінка", "Яка краса", "Ну, як можна бути такою шикарною?", - пишуть в мережі.
Раніше співачка опублікувала в своєму Instagram фотографії, на яких позує в незвичайному облягаючому вбранні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва несподівано зізналася, що хоче піти з шоу-бізнесу.
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