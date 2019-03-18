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"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото

2.6тЧитати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новим фото. На ньому вона позує у відвертому боді, яке зшите з маленьких чорних намистин.

Знімок Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

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"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото
"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото

# СЛВВШПЛМТ 💣

Публікація від Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Користувачі мережі оцінили фото Астаф'євої.

"Божевільна", "Сама красива жінка", "Яка краса", "Ну, як можна бути такою шикарною?", - пишуть в мережі.

"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото
"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото
"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото
"Неймовірна": Астаф'єва захопила мережу відвертим фото

Раніше співачка опублікувала в своєму Instagram фотографії, на яких позує в незвичайному облягаючому вбранні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва несподівано зізналася, що хоче піти з шоу-бізнесу.

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