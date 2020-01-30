"Нехай знищать": Олексій Щербаков зробив "камінг-аут"

Російський комік Олексій Щербаков, який раніше прославився завдяки інтерв'ю Юрію Дудю, здивував своїм ставленням до дружини.

Про це він висловився в рамках розмови з журналістом.

Відзначається, що Дудь запитав, як Щербаков відноситься до "пілоточників" і, зокрема, до кунілінгусу.

Той пояснив, що добре ставиться до своєї дружини і до цього виду оральних ласк, та "нехай знищать" його за це їх противники.

"Їй сподобалося, ти запитав потім? Я займаюся з дружиною коханням заради неї. А потім вже заради себе", - підкреслив Щербаков.

Дивіться цей фрагмент інтерв'ю на 21:26:

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