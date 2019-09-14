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15 вересня • оновлено в 00:23
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"Нехай закінчиться війна!" Міла Куніс зробила зворушливу заяву про Україну

1.2т Читати матеріал російською

Американська актриса з українським корінням Міла Куніс разом із чоловіком, актором Ештоном Катчером відвідала Україну та виступила на форумі YES у Києві.

"Україна чудова, я люблю цю країну. Нехай закінчиться війна і все буде чудово. Війна закінчиться, питання тільки коли", – сказала вона під час виступу, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У семирічному віці зірка переїхала з України до США, проте, як зізналася Куніс, думала, що її сім'я всього лише буде жити на іншій вулиці.

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"Спочатку потягом до Москви, а я ніколи до цього не їздила на потязі. А коли я побачила афроамериканця, у мене як дар мови зник... Батьки говорили, що я кожен день плакала в Америці, але я цього не пам'ятаю", – розповіла вона.

Володимир і Олена Зеленські на зустрічі з Мілою Куніс та Ештоном Катчером у Києві

Володимир і Олена Зеленські на зустрічі з Мілою Куніс та Ештоном Катчером у Києві

facebook.com/zelenskiy95

Дівчина додала, що швидко вивчила мову, і вже в 6-му класі почала займатися акторством: "Мене не приймали на ролі багаторазово. Але це не було катастрофою, я йшла далі".

"Я досі думаю, що я бідна. Досі купую все на розпродажах, маю якісь купони. Коли ростеш у бідності, думаєш, що бідна все життя", – зізналася вона.

Як писав OBOZREVATEL 13 вересня форум YES завершився помпезною вечіркою, на яку, крім політиків, були запрошені зірки шоу-бізнесу.

На закритій частині форуму також виступив "95 квартал". Були помічені актори студії Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Великий.

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважно стежив за форумом YES у Києві, де також виступив президент України Володимир Зеленський із рядом важливих заяв.

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Тема
Форум YES
Особи
Міла Куніс Ештон Катчер
Місце
Україна Київ
Теги
видео шоу-бизнес
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