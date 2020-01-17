"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров присвятив вірш-настанову новому прем'єр-міністру Росії Михайлу Мішустіну.

Відео, на якому артист читає вірш, він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Настанова новому прем'єру від мене, як обивателя і теж автора для Лепса пісень... в міру", – сказав на початку ролика співак.

Сергій Шнуров Instagram @shnurovs

"Нехай освіту знищать,

Нам і медицина ні до чого.

І зарплату можна ще нижче,

Нехай всім буде незрівнянно гірше –

Мова ж про Росію і престиж.

Я готовий на пенсію хоч в 100 років.

Скільки б не співали, переконували

Про одне моє серце коле:

У "Євробаченні" давно не перемагали.

Зберемося ж проти євронечисті,

Люди! Піднімайтеся, все, пора!

Російській гімн на конкурсі нехай гряне

І злетять вушанки-шапочки Ура! "

У коментарях шанувальники Шнурова почали коментувати вірш співака:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, яке опублікував на особистій сторінці в Instagram.

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