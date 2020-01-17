"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров присвятив вірш-настанову новому прем'єр-міністру Росії Михайлу Мішустіну.
Відео, на якому артист читає вірш, він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Настанова новому прем'єру від мене, як обивателя і теж автора для Лепса пісень... в міру", – сказав на початку ролика співак.
Сергій Шнуров
Instagram @shnurovs
"Нехай освіту знищать,
Нам і медицина ні до чого.
І зарплату можна ще нижче,
Нехай всім буде незрівнянно гірше –
Мова ж про Росію і престиж.
Я готовий на пенсію хоч в 100 років.
Скільки б не співали, переконували
Про одне моє серце коле:
У "Євробаченні" давно не перемагали.
Зберемося ж проти євронечисті,
Люди! Піднімайтеся, все, пора!
Російській гімн на конкурсі нехай гряне
І злетять вушанки-шапочки Ура! "
У коментарях шанувальники Шнурова почали коментувати вірш співака:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, яке опублікував на особистій сторінці в Instagram.
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