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17 січня • оновлено в 16:12
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"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії

2.6т
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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров присвятив вірш-настанову новому прем'єр-міністру Росії Михайлу Мішустіну.

Відео, на якому артист читає вірш, він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Настанова новому прем'єру від мене, як обивателя і теж автора для Лепса пісень... в міру", – сказав на початку ролика співак.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

Instagram @shnurovs

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"Ось чим вони відрізняються?" Шнуров висловився про Зеленського і Путіна

"Нехай освіту знищать,

Нам і медицина ні до чого.

І зарплату можна ще нижче,

Нехай всім буде незрівнянно гірше –

Мова ж про Росію і престиж.

Я готовий на пенсію хоч в 100 років.

Скільки б не співали, переконували

Про одне моє серце коле:

У "Євробаченні" давно не перемагали.

Зберемося ж проти євронечисті,

Люди! Піднімайтеся, все, пора!

Російській гімн на конкурсі нехай гряне

І злетять вушанки-шапочки Ура! "

У коментарях шанувальники Шнурова почали коментувати вірш співака:

"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії
"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії
"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії
"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії
"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, яке опублікував на особистій сторінці в Instagram.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Странное "наставление" - что-то Шнур не в тему сочинил... Такое больше подошло бы Медведеву, но он уже в отставке....
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Ярко высмеять" человека, который ещё даже не начал работать в должности премьера, может только полный идиoт. Всё ради тyпого хайпа.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дeбил.
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