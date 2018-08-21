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СпортLady

"Нехай валить!" Валерій Меладзе розлютив росіян проханням до Грузії

4.5тЧитати новину російською

Співак Валерій Меладзе розлютив росіян тим, що направив запит про отримання громадянства в Міністерство юстиції Грузії.

В даний час артист перебуває в Батумі - 18 і 19 серпня він виступив на концерті, який був присвячений 80-річчю Вахтанга Кікабідзе, пише GHN.

За даними ЗМІ Меладзе хоче отримати грузинське громадянство, але при цьому зберегти російське.

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Артист народився в Грузії, але є громадянином РФ, в той час як його рідний брат Костянтин Меладзе має український паспорт.

Користувачі мережі негативно відреагували на таке рішення музиканта.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лорак і Меладзе виступили на розкішне весілля доньки російського мільярдера.

Особа
Валерій Меладзе
Місце
Грузія
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Валевич Борис
Валевич Борис
В рашке остается одна рвань, пьянь и срань!
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Lidov Stepan
Lidov Stepan
Валевич Борис, ага, все хохлы там.
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