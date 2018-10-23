''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна

Донька скандального українського політика Михайла Добкіна Алла показала фото свого новонародженого сина. Хлопчика назвали Марком.

Знімок Алла Добкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Дитина народилася 22 жовтня о 15:55.

Користувачі мережі привітали новоспечену матір, побажали їй здоров'я і якнайшвидшого відновлення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак, екс-соліст групи "Smash" Влад Топалов, розповів про перше побачення із Регіною Тодоренко. За словами Топалова, під час побачення він дуже сильно хвилювався.