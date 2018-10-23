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''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна

1.1тЧитати матеріал російською

Донька скандального українського політика Михайла Добкіна Алла показала фото свого новонародженого сина. Хлопчика назвали Марком.

Знімок Алла Добкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Дитина народилася 22 жовтня о 15:55.

''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна
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''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна
''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна

Користувачі мережі привітали новоспечену матір, побажали їй здоров'я і якнайшвидшого відновлення.

''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна
''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна
''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна
''Нехай успадкує краще'': у мережі з'явилося фото новонародженого внука Добкіна

🐣 @ne_otsuda_ 🖤

Публікація від Алла Михайлівна (@ alladobkina007)

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак, екс-соліст групи "Smash" Влад Топалов, розповів про перше побачення із Регіною Тодоренко. За словами Топалова, під час побачення він дуже сильно хвилювався.

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