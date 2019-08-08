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"Нехай плаче Едгар": Камінська показала пікантне фото в басейні

1.3т Читати матеріал російською

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, поділилася пікантним фото. Так, артистка позувала в купальнику демонструючи струнке тіло.

Знімок Камінська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Нехай плаче Едгар": Камінська показала пікантне фото в басейні
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"Ти що, Господи! Така красива!", "Нереальна красуня", "Красива", "Нехай плаче Едгар", - пишуть в мережі шанувальники артистки.

"Нехай плаче Едгар": Камінська показала пікантне фото в басейні
"Нехай плаче Едгар": Камінська показала пікантне фото в басейні
"Нехай плаче Едгар": Камінська показала пікантне фото в басейні

Зазначимо, що співачка часто радує шанувальників спокусливими фото.

Недільний мама 🌞☺️

Публікація від Babaslavka (@babaslavka)

Good night 😴😘

Публікація від Babaslavka (@babaslavka)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камінська порадувала шанувальників спокусливим фото в леопардовому купальнику, розбурхавши мережу.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
это обложка. а вот муж знает какая она изнутри. как в фигуральном так и в физическом понимании)
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