"Нехай плаче Едгар": Камінська показала пікантне фото в басейні

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, поділилася пікантним фото. Так, артистка позувала в купальнику демонструючи струнке тіло.

Знімок Камінська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Ти що, Господи! Така красива!", "Нереальна красуня", "Красива", "Нехай плаче Едгар", - пишуть в мережі шанувальники артистки.

Зазначимо, що співачка часто радує шанувальників спокусливими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камінська порадувала шанувальників спокусливим фото в леопардовому купальнику, розбурхавши мережу.

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