"Недовгою була розлука!" Канделакі висміяла заяву Катамадзе про любов до росіян

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі розкритикувала заяву грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе про любов до росіян.

Так, в особистому Telegram-каналі вона написала, що артист не повинен грати в політику, а своєю творчістю об'єднувати людей. Катамадзе ж замість того, щоб сіяти любов і мирити людей, обрала бути пішаком на шахівниці. Нагадаємо, що раніше співачка відмовилася виступати з концертами в РФ через антиросійські протести в Тбілісі (Грузії).

Ніно Катамадзе і Тіна Канделакі

"Прочитала, як Катамадзе зізнається в любові до російських слухачів. Недовгою була розлука. Очевидно, що музичний ринок для артистів з Грузії і України знаходиться в Росії. Так що плювати в колодязь, з якого п'єш вкрай недалекоглядно. Я знаю десятки артистів в Росії, Україні та Грузії, які цінують не стільки гроші, скільки щиру прихильність публіки, і не грають в політику, хоча б тому, що вони артисти, чия творчість має об'єднувати, а не роз'єднувати людей. На жаль, Ніно відмовилася від того, щоб сіяти любов і мирити людей, і обрала бути пішаком на шахівниці", — написала Канделакі.

Також телеведуча зазначила, що гучні політичні заяви ще відгукнуться багатьом артистам, так що іноді краще просто співати, ніж говорити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніно Катамадзе, яка заявляла про відмову виступати в Росії, зізналася, що із задоволенням жила б в Україні.

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