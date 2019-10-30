"Небагато, зате дружно": Шнуров висміяв росіян в їдкому вірші

Лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров висміяв дослідження порталу Superjob про розмір "пенсії мрії" росіян.

Зокрема, в РФ повідомили, що пенсіонерам вистачить 40 тисяч рублів для щасливої старості (15 тис. грн). На цю тему Шнуров вирішив, як він часто це робить, написати їдкий вірш.

Далі публікуємо повний текст вірша про пенсії в РФ, який написав Шнур, мовою оригіналу:

"На ліки і дорогу,

До лікарні, їздимо в ту ж.

Телевізор, слава богу,

Нам ще поки послужить.

А в Пятерочка по знижці:

Масло, хліб, та ось вам чек.

"На лекарства и дорогу,

До больницы, ездим в ту же.

Телевизор, слава богу,

Нам еще пока послужит.

А в пятерочке по скидке:

Масло, хлеб, да вот вам чек.

Зять придет после отсидки,

Так устроим праздничек.

Небогато, зато дружно

Нам поселок наш так дòрог.

Сколько нам для счастья нужно?

Ну, примерно, тысяч сорок".

Шнуров написав вірш про "пенсію мрії" росіян

У коментарях користувачі відзначили, що людей похилого віку в Росії дійсно шкода через незначні пенсії, поки влада жирує.

"40, хоча б 20 ... Моя мама 9 з копійками отримує", "Так реально шкода людей похилого віку. А цим собакам все мало", "Дуже боляче чути це! А ще болючіше знати, що й сорок прям як в казці, нам і зовсім не побачити", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Шнуров також вирішив поглузувати щодо президента РФ Володимира Путіна і навіть отримав відповідь.

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