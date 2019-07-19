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"Не знали, що не можна": Шефір дивно виправдав російських зірок у Криму

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Питання про зняття заборони на в'їзд в Україну російським зіркам, які побували в Криму, поки не піднімалося, але у такий спосіб проблему не вирішити.

Таку заяву зробив перший помічник глави держави Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua. "Особисто я негативно ставлюся до культурних заборон, тому що в такий спосіб ми нічого не доб'ємося", – сказав Шефір.

Сергій Шефір

Сергій Шефір

Ліга.Досье - LIGA.net

На питання журналіста про те, як же треба чинити з тими, хто порушував українське законодавство і перетинав кордон із Кримом з боку Керченського мосту або авіасполученням з РФ, помічник президента відповів наступне:

"У нас не тільки гібридна війна, а якесь гібридне відчуття прав людини. Дуже багато людей, які туди поїхали, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно".

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У відповідь на це журналіст нагадав йому про те, що між Росією й Україною йде війна і зірки не могли не знати про порушення закону, в'їжджаючи до Криму.

"Ми зараз говоримо не про закон, а про інші меседжі. Так, я вважаю, що припиняти спілкування нормальних людей між собою не можна. Я не думаю, що всі люди на території Росії ненормальні ватники. Я вважаю, що там є нормальні люди, з якими треба продовжувати спілкуватися, на яких треба інформаційно впливати", – заявив Шефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телезірка Дана Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "Пацанки". До цього вона їздила в Крим.

Також вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом. Крім того, вона спробувала говорити українською мовою.

А колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, юрист Андрій Магера після візиту телеведучої задався питанням, коли ж росіяни "перестануть шастати" до України.

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Теми
Анексія Криму Заборона російських зірок в Україні Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Сергій Шефір
Місце
Україна
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