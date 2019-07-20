"Не знаємо, що робити": "холостяк" Добринін із коханою потрапили в НП на відпочинку

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк " Микита Добринін розповів, що на відпочинку в Єгипті з коханою Дашею Квітковою загубив її паспорт.

Про неприємний інцидент хлопець повідомив в Instagram Stories. "Не можемо ми без пригод", – сказав Добринін.

За його словами, паспорт Квіткової вони забули в аеропорту, коли купували SIM-карту для інтернету.

Даша Квіткова та Микита Добринін instagram.com/nikitadobrynin

"Тому зараз сидимо вночі й не знаємо, кому дзвонити, що робити, взагалі, як додзвонитися в аеропорт у Єгипті. Чекаємо вже 15 хвилин на таксі, щоб дістатися до аеропорту", – розповів герой "Холостяка".

Скріншот

Скріншот

У наступній публікації Добринін зазначив, що документи вдалося повернути. "Тепер я перебуваю в цій країні легально!" – пожартувала Квіткова.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанати шоу "Холостяк-9" знайшли підтвердження, що переможниця Даша Квіткова після проекту досі зустрічається з Микитою Добриніним.

Микита Добринін і Дарина Квіткова instagram.com/holostyakstb

Відзначимо, що "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата почали вередувати. Але завершилося все з пристрастю: Микита розділ учасниць.

В результаті головний герой відправив Лілію додому, а Даші надів на палець заповітне кільце. Вибір Добриніна викликав ажіотаж в мережі. Користувачі помітили важливий нюанс: Даша прийшла на фінальну церемонію в білій сукні, а Лілія в чорному. Через це шанувальники шоу порахували, що вибір був відомий заздалегідь.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!