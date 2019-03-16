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"Не змогли зберегти": Собчак вперше прокоментувала розрив із Віторганом

1.4тЧитати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак вперше офіційно прокоментувала новину про розрив відносин з її чоловіком Максимом Віторганом.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Секрет на мільйон", уточнивши, що замішано відсутність постійної турботи і уваги, передає "МК".

При цьому Собчак додала, що відносини – це квітка, яку потрібно поливати. А телеведуча з чоловіком не впоралися з цим завданням, адже "якщо дві дорослі людини не змогли зберегти відносини, це їх спільна провина".

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"Не змогли зберегти": Собчак вперше прокоментувала розрив із Віторганом

На питання, чи пройшла любов з Віторганом вона відповіла "гарне питання". А свій роман з Костянтином Богомоловим вона відмовилася коментувати, зазначивши, що є вірною.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Ксенія СобчакМаксим ВіторганКостянтин Богомолов
Місце
Росія
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