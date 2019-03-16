"Не змогли зберегти": Собчак вперше прокоментувала розрив із Віторганом

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак вперше офіційно прокоментувала новину про розрив відносин з її чоловіком Максимом Віторганом.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Секрет на мільйон", уточнивши, що замішано відсутність постійної турботи і уваги, передає "МК".
При цьому Собчак додала, що відносини – це квітка, яку потрібно поливати. А телеведуча з чоловіком не впоралися з цим завданням, адже "якщо дві дорослі людини не змогли зберегти відносини, це їх спільна провина".
На питання, чи пройшла любов з Віторганом вона відповіла "гарне питання". А свій роман з Костянтином Богомоловим вона відмовилася коментувати, зазначивши, що є вірною.
Ксенія Собчак
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
Собчак офіційно вийшла заміж за Максима Віторгана в лютому 2013 року. У 2016-му у них народився син.
В кінці 2018 року в мережі з'явилися докази того, що стосунки пари опинилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим у нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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