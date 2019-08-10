Не змогли підкупити людей? З'явилися знакові фото з Москви

На російський фестиваль Meat&Beat, організований владою в московському парку Горького, практично ніхто не прийшов через масштабні акції протесту.

Як повідомляє Telegram-канал "Проект Сноб – Новини", в основному глядачі зібралися виключно через Єгора Крида, але навіть така знакова фігура не змогла підкупити москвичів.

"А ось так зараз на фестивалі Meat&Beat, який влаштувала влада Москви в парку Горького. Навіси поруч з м'ясними лавками порожні. Невелика група людей зібралася біля сцени. Вже встигла виступити група "Градуси", на черзі Бьянка, але всі чекають на Єгора Крида", – йдеться в повідомленні.

Влада організувала фестиваль - прийшло мало людей "Проект Сноб – Новости"

Мало людей прийшло на фестиваль "Проект Сноб – Новости"

В рамках фестивалю очікувалося, що виступлять також: Поліна Гагаріна, OQJAV, Клава Кока, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Дзвінкий, MC Doni. Сергій Матвієнко та Катерина Варнава були названі ведучими фестивалю. Однак остання заявила, що захід вестиме не вона у відповідь на численні закиди і загрози.

Люди на протестах в Москві Лентач

фестиваль Лентач

Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!