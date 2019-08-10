Не змогли підкупити людей? З'явилися знакові фото з Москви

На російський фестиваль Meat&Beat, організований владою в московському парку Горького, практично ніхто не прийшов через масштабні акції протесту.
Як повідомляє Telegram-канал "Проект Сноб – Новини", в основному глядачі зібралися виключно через Єгора Крида, але навіть така знакова фігура не змогла підкупити москвичів.
"А ось так зараз на фестивалі Meat&Beat, який влаштувала влада Москви в парку Горького. Навіси поруч з м'ясними лавками порожні. Невелика група людей зібралася біля сцени. Вже встигла виступити група "Градуси", на черзі Бьянка, але всі чекають на Єгора Крида", – йдеться в повідомленні.
Влада організувала фестиваль - прийшло мало людей
"Проект Сноб – Новости"
Мало людей прийшло на фестиваль
"Проект Сноб – Новости"
В рамках фестивалю очікувалося, що виступлять також: Поліна Гагаріна, OQJAV, Клава Кока, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Дзвінкий, MC Doni. Сергій Матвієнко та Катерина Варнава були названі ведучими фестивалю. Однак остання заявила, що захід вестиме не вона у відповідь на численні закиди і загрози.
Люди на протестах в Москві
Лентач
фестиваль
Лентач
Не впевнена, що прояв громадянської позиції - це писати образи і погрози на адресу людини, але мені за ці пару днів так часто пропонували згоріти в Аду, що аж нежить начался😂 Боюся, я поки вас розчарую. Горіти в пеклі не збираюся, а от тим, хто активно залишав у мене на сторінці коментарі з зухвалими і впевненими прокльонами - раджу вам карму свою почистити добрими справами. Для тих, хто засумнівався, що робити 10 серпня, і моя персона стала цим сумнівам чомусь причиною - уточню, що в цю суботу захід у Парку Горького ведуться не мною. #photo @dvelichko
Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.
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