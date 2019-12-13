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13 грудня • оновлено в 19:11
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"Не змогла за себе постояти": Шарліз Терон стала жертвою сексуальних домагань

2.3т
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Відома голлівудська актриса і модель Шарліз Терон зізналася, що була жертвою сексуальних домагань.

За словами 44-річної красуні, це сталося ще на початку її кар'єрного шляху, передає видання The Daily Mail.

"Режисер фільму поводився дуже некрасиво і відверто мене домагався. Я була ще дуже юною й не знала, як реагувати в подібних ситуаціях. Він сидів і насолоджувався своєю владою, а я ніби впала в ступор. Жахливе почуття. Я все ще розлючена, що тоді не змогла за себе постояти", – згадала вона про свої перші проби.

Шарліз Терон розповіла про домагання

Шарліз Терон розповіла про домагання

instagram / charlizeafrica

За словами Шарліз, їй тоді здавалося, що все влаштовано саме так в Голлівуді, тому просто залишила цей досвід у своєму серці.

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"Тільки потім я усвідомила, що потрібно завжди себе захищати від таких агресорів. Але то перше прослуховування я пам'ятаю досі", – додала Терон.

Шарліз Терон

Шарліз Терон

instagram / charlizeafrica

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно соліста популярного російського гурту "Корні" Олександра Бердникова звинуватили в сексуальних домаганнях.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Шарліз Терон
Теги
шоу-бизнес кіно домогательства сексуальні домагання
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