Не живуть разом: розкриті подробиці шлюбу Макаревича та його нової коханої

Російський музикант, фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який нещодавно зізнався в тому, що одружився в четвертий раз, не живе разом зі своєю дружиною Ейнат Кляйн.

Про це повідомляє видання "7дней.ru". За словами інсайдерів, після весільної подорожі молодята опинилися по різні боки кордонів, які були закриті через пандемію коронавірусу. Так, Ейнат залишилася в Ізраїлі, звідки вона родом, де карантин ввели ще на початку березня. А Макаревич досі коротає дні в Росії. Зараз подружжя спілкуються за допомогою відеодзвінків.

Ейнат Кляйн і Андрій Макаревич Фото: 7days.ru

Зазначається, що про нову дружину музиканта відомо не багато – вона займається винною справою та подорожами. До речі, у весільну поїздку подружжя вирушило в Італію, вони поїхали відпочивати в гори на початку 2020 року. Про одруження знали тільки найближчі, афішувати подію Макаревич не став.

Ейнат Кляйн і Андрій Макаревич Фото: 7days.ru

Ейнат Кляйн Фото: instagram / _einatklein_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча та світська левиця Ксенія Собчак показала будинок, в якому проживає Андрій Макаревич.

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