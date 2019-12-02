Не живуть разом: розкрилися подробиці шлюбу Собчак і Богомолова

Мати російської журналістки Ксенії Собчак, 68-річна Людмила Нарусова зізналася, що чоловік її дочки, режисер Костянтин Богомолов, живе окремо від дружини.

Так, з'ясувалося, Ксенія разом із мамою і трирічним сином Платоном живе в елітному московському селищі у приватному будинку, а Богомолов – в орендованій квартирі у Москві, пише "Cosmopolitan"

Режисер не зміг ужитися під одним дахом із тещею – сенаторкою Людмилою Нарусової. Водночас Ксенія не готова до переїзду до чоловіка. Собчак багато працює і активно виходить у світ, тому допомога мами у вихованні дитини дуже важлива.

За словами матері Собчак, Богомолов не переїздить через те, що будинок недостатньо великий, щоб вмістити усіх.

"Думаю, місця вже замало, бо і Ксенія, і Платон, і няня... Вчителі постійно приходять до Платона", – заявила Нарусова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із режисером Костянтином Богомоловим. Урочиста подія відбулася 13 вересня 2019 року.

Відомий російська блогерка Олена Міро була переконана, що скандальна телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що Собчак і Богомолов чекають дитину. Тelegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на власні джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Нещодавно Ксенія також продемонструвала круглий животик під час інтерв'ю з репером GUF (Олексієм Долматовим).

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