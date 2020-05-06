"Не заздрю йому": Макацарія розповів, що думає про нового Холостяка

Головний герой "Холостяк-6" Іраклі Макацарія розповів, що думає про нового Холостяка Макса Михайлюка.

Так, під час прямого ефіру з телеведучим Григорієм Решетником Іраклі зізнався, що, коли вперше побачив нового Холостяка, то "відразу відзначив його світлу енергетику".

Іраклі Макацарія beztabu.net

"Мені дуже імпонує, як він спілкується з дівчатами. Вважаю, що 10 сезон дійсно дуже красивий і цікавий. Пристрасті розпалюються, залишилося зовсім мало учасниць. Не заздрю, звичайно, Максу зараз... Він прийшов на проект не для того, щоб отримувати схвалення дівчат на кожен свій вчинок. У нього є своя думка, своя історія з кожною учасницею. Він слухає себе, свої почуття, свій порив. Рішення Холостяка – це його рішення. Ніхто не може засуджувати його за це. Макс, як і будь-який Холостяк, проходить через відповідальний період, адже йому потрібно визначитися, не припуститися помилки. Відповідно, ми не можемо вимагати від нього робити так, як подобається глядачам або учасницям", – вважає Іраклі.

Макс Михайлюк СТБ

Також Макацарія прокоментував рішення Михайлюка на церемонії троянд:

"Церемонія троянд – це емоційно напружений момент як для Холостяка, так і для дівчат. У Макса є один тиждень, щоб прийняти рішення і попрощатися з кимось із учасниць. Цього часу цілком достатньо. Проводжаючи дівчину, це не означає, що у холостяка немає симпатії до неї, але, ймовірно, до іншої учасниці у нього почуття набагато сильніше. Хочу побажати Максу, щоб він слухав себе, свої внутрішні відчуття – наскільки йому комфортно з тією чи іншою дівчиною. Думаю, він все робить добре й правильно" .

Макс Михайлюк СТБ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чим здивував дев'ятий випуск "Холостяк-10" – останній перед початком знайомств Холостяка з сім'ями учасниць.