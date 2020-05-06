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6 травня • оновлено в 23:21
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"Не заздрю йому": Макацарія розповів, що думає про нового Холостяка

2.4т
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Головний герой "Холостяк-6" Іраклі Макацарія розповів, що думає про нового Холостяка Макса Михайлюка.

Так, під час прямого ефіру з телеведучим Григорієм Решетником Іраклі зізнався, що, коли вперше побачив нового Холостяка, то "відразу відзначив його світлу енергетику".

Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія

beztabu.net

"Мені дуже імпонує, як він спілкується з дівчатами. Вважаю, що 10 сезон дійсно дуже красивий і цікавий. Пристрасті розпалюються, залишилося зовсім мало учасниць. Не заздрю, звичайно, Максу зараз... Він прийшов на проект не для того, щоб отримувати схвалення дівчат на кожен свій вчинок. У нього є своя думка, своя історія з кожною учасницею. Він слухає себе, свої почуття, свій порив. Рішення Холостяка – це його рішення. Ніхто не може засуджувати його за це. Макс, як і будь-який Холостяк, проходить через відповідальний період, адже йому потрібно визначитися, не припуститися помилки. Відповідно, ми не можемо вимагати від нього робити так, як подобається глядачам або учасницям", вважає Іраклі.

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

СТБ

Також Макацарія прокоментував рішення Михайлюка на церемонії троянд:

"Церемонія троянд – це емоційно напружений момент як для Холостяка, так і для дівчат. У Макса є один тиждень, щоб прийняти рішення і попрощатися з кимось із учасниць. Цього часу цілком достатньо. Проводжаючи дівчину, це не означає, що у холостяка немає симпатії до неї, але, ймовірно, до іншої учасниці у нього почуття набагато сильніше. Хочу побажати Максу, щоб він слухав себе, свої внутрішні відчуття – наскільки йому комфортно з тією чи іншою дівчиною. Думаю, він все робить добре й правильно" .

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

СТБ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чим здивував дев'ятий випуск "Холостяк-10" останній перед початком знайомств Холостяка з сім'ями учасниць.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Іраклі Макацарія
Місце
Україна
Тег
Холостяк-10
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