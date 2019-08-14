"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вийшла заміж, розбурхала шанувальників серією пікантних знімків.

Зірка позувала у мереживному короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте на балконі. Відповідними знімками вона поділилася в Instagram.

"Дружина – не завжди має бути черницею. Для підігрівання інтересу чоловіка, іноді в тобі має прокидатися маленьке чортеня. І будь ти вдома, за плитою, на роботі або на прогулянці, по можливості, завжди потрібно намагатися виглядати добре, і його очі, як раніше, горітимуть", – написала вона.

Аліна Гросу в комбінезоні instagram / alina_grosu

Гросу додала, що вперше після довгого утримання від сексуальних луків, щоб не провокувати чоловіка на ревнощі, "вигуляла свій новий комбінезон".

Аліна Гросу показала глибокий виріз instagram / alina_grosu

"На жаль, вигулювала недовго, чоловік далеко за межі квартири мене не пустив і ходив всюди слідом. Але стільки закоханих поглядів я від нього давненько не отримувала. Та ще й примудрилася випросити, щоб він мене пофоткав, для "сімейного архіву". Ми ж з вами, вже сім'я? А як ви вважаєте, як потрібно одягатися дружині? і чи потрібно, хоч іноді провокувати і рубати наповал", – додала вона.

Шанувальники були в захваті від усіх ракурсів, хоча не всі зрозуміли, що Гросу позувала у комбінезоні.

Гросу на тлі міста instagram / alina_grosu

"Гарно, але занадто відкрито як для виходу на вулицю", "На ночнушку схоже", "Шикарна", "Дуже крута. Всі гарні", "Карколомна і сексуальна красуня", "Подумала, що це спідня білизна", "Сексі", – відреагували шанувальники.

Аліна Гросу instagram / alina_grosu

Гросу продемонструвала фігуру instagram / alina_grosu

Гросу показала сідниці instagram / alina_grosu

Гросу вид ззаду instagram / alina_grosu

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Весілля парочка зіграла 1 червня. Пізніше її чоловік розповів, як відбулася перша зустріч.

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