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"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки

1.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вийшла заміж, розбурхала шанувальників серією пікантних знімків.

Зірка позувала у мереживному короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте на балконі. Відповідними знімками вона поділилася в Instagram.

"Дружина – не завжди має бути черницею. Для підігрівання інтересу чоловіка, іноді в тобі має прокидатися маленьке чортеня. І будь ти вдома, за плитою, на роботі або на прогулянці, по можливості, завжди потрібно намагатися виглядати добре, і його очі, як раніше, горітимуть", – написала вона.

Аліна Гросу в комбінезоні

Аліна Гросу в комбінезоні

instagram / alina_grosu

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Гросу додала, що вперше після довгого утримання від сексуальних луків, щоб не провокувати чоловіка на ревнощі, "вигуляла свій новий комбінезон".

Аліна Гросу показала глибокий виріз

Аліна Гросу показала глибокий виріз

instagram / alina_grosu

"На жаль, вигулювала недовго, чоловік далеко за межі квартири мене не пустив і ходив всюди слідом. Але стільки закоханих поглядів я від нього давненько не отримувала. Та ще й примудрилася випросити, щоб він мене пофоткав, для "сімейного архіву". Ми ж з вами, вже сім'я? А як ви вважаєте, як потрібно одягатися дружині? і чи потрібно, хоч іноді провокувати і рубати наповал", – додала вона.

Шанувальники були в захваті від усіх ракурсів, хоча не всі зрозуміли, що Гросу позувала у комбінезоні.

Гросу на тлі міста

Гросу на тлі міста

instagram / alina_grosu

"Гарно, але занадто відкрито як для виходу на вулицю", "На ночнушку схоже", "Шикарна", "Дуже крута. Всі гарні", "Карколомна і сексуальна красуня", "Подумала, що це спідня білизна", "Сексі", – відреагували шанувальники.

Аліна Гросу

Аліна Гросу

instagram / alina_grosu

Гросу продемонструвала фігуру

Гросу продемонструвала фігуру

instagram / alina_grosu

Гросу показала сідниці

Гросу показала сідниці

instagram / alina_grosu

Гросу вид ззаду

Гросу вид ззаду

instagram / alina_grosu

"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки
"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки
"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки
"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки
"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки
"Сексі!" Гросу вперше за довгий час показала відверті знімки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Весілля парочка зіграла 1 червня. Пізніше її чоловік розповів, як відбулася перша зустріч.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотосессія Краса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
На лицо она страшная а без грима просто страшнее)))так одна фигура каких миллионы)
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