"Не заможно, але..." Дружина Паніна похвалилася життям без нього

Модель і візажист Людмила Григор'єва, яка навіть після розставання залишається дружиною артиста Олексія Паніна, насолоджується життям в Каліфорнії.
Фотографіями і позитивом вона ділиться на своїй сторінці в Instagram.
Григор'єва показала два знімки, зроблені на узбережжі в сонячній Каліфорнії. Жінка відмінно виглядає, струнка, доглянута, і, судячи з усього, щаслива.
"Живемо не заможно, але зате як люди і з шикарними краєвидами. Всім добра!", - прокоментувала вона фото.
Живемо не багато, але зате як люди і з шикарними відамі😁😻🤚🏽 Всім добра! . #seacaves #life #lifestyle #world #picoftheday #ocean #mountains #sky #clouds #goodvibes #girl #la #caligirl #california #losangeles #sandiego #usa #loveamerica #forever #vibes #love #happy #happiness #holidays #photooftheday
Нагадаємо, раніше ми писали, що Панін не має наміру розлучатися з Григор'євою навіть через багато років після розставання.
Сама ж дружина Паніна, судячи з відео в соцмережах, не купається в розкоші і живе в досить скромному помешканні.
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