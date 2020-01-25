"Не заможно, але..." Дружина Паніна похвалилася життям без нього

Модель і візажист Людмила Григор'єва, яка навіть після розставання залишається дружиною артиста Олексія Паніна, насолоджується життям в Каліфорнії.

Фотографіями і позитивом вона ділиться на своїй сторінці в Instagram.

Новини Дружина Олексія Паніна показала свої гарячі фото

Григор'єва показала два знімки, зроблені на узбережжі в сонячній Каліфорнії. Жінка відмінно виглядає, струнка, доглянута, і, судячи з усього, щаслива.

"Живемо не заможно, але зате як люди і з шикарними краєвидами. Всім добра!", - прокоментувала вона фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Панін не має наміру розлучатися з Григор'євою навіть через багато років після розставання.

Сама ж дружина Паніна, судячи з відео в соцмережах, не купається в розкоші і живе в досить скромному помешканні.

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