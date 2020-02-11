"Не задушиш, не вб'єш": Пугачова розповіла про страшну подію в кінотеатрі

Російська співачка Алла Пугачова опублікувала нове фото і прокоментувала ситуацію, яка сталася в одному з кінотеатрів Москви. Так, на прем'єрі фільму "Лід 2" через загоряння евакуювали понад 2500 глядачів.

Співачка зазначила, що займання сталося під час того, як головна героїня стрічки почала співати її пісню. Про це Пугачова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Прем'єра фільму "Лід 2". Як тільки героїня фільму заспівала пісню з мого репертуару, сталося загоряння електропроводки в кінотеатрі. Всіх терміново евакуювали із залу. Доведеться ще раз піти додивитися фільм і дослухати пісню. Нашу пісню не задушиш, не вб'єш", - написала Пугачова.

Крім Пугачової на прем'єрі були Світлана Лобода, сербський актор Мілош Біковіч, телеведучий Сергій Свєтлаков, народний артист Росії Олексій Гуськов, генеральний продюсер телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі, режисери Олексій Учитель і Володимир Хотиненко, композитор Ігор Матвієнко та інші зірки.

Відомо, що адміністрація кінотеатру вивела глядачів до приїзду рятувальників.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!