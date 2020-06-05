Альону Альону звинуватили в расизмі

Марія Дідик люди 08:00, 5.06.2020 Оновлено: 08:29, 5.06.2020

Соліст гурту CLOUDLESS Юрій Каналош негативно відреагував на слова реперки Олени Савраненко (Аlyona Аlyona). Він заявив, що артистка підтримує расизм, а не толерантність до інших меншин.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Юрій Каналош
instagram.com/luckyasphuck

"Не порівнюй свої проблеми з проблемами темношкірих людей, нам ніколи це не зрозуміти! Перед тим як робити пост і говорити що поліція вбиває не тільки темношкірих і що це не наша проблема, не забувай про темношкірих українців, які слухають твою музику, темношкірих українців яких з дитинства пригнічують за колір їхньої шкіри, яких не хочуть обслуговувати, або на яких кричать "ей н***" в метро. Почитай про white privilege", - написав Каналош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі спричинила масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда й надягли на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер у лікарні 25 травня.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Мовний закон України змінюють за лекалами Кремля? Рада готується посилити захист "прав російськомовних"

Ляшко розкрив деталі "посиденьок" у кав'ярні із Зеленським у Хмельницькому

У нас уже не режим Зеленского, или Чем наглее Ермак, тем ближе конец

Україна може вступити до Євросоюзу хоч завтра – Єрмак

Вас развели: большинству в ВР плевать на ваше мнение