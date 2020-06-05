Соліст гурту CLOUDLESS Юрій Каналош негативно відреагував на слова реперки Олени Савраненко (Аlyona Аlyona). Він заявив, що артистка підтримує расизм, а не толерантність до інших меншин.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Юрій Каналош instagram.com/luckyasphuck

"Не порівнюй свої проблеми з проблемами темношкірих людей, нам ніколи це не зрозуміти! Перед тим як робити пост і говорити що поліція вбиває не тільки темношкірих і що це не наша проблема, не забувай про темношкірих українців, які слухають твою музику, темношкірих українців яких з дитинства пригнічують за колір їхньої шкіри, яких не хочуть обслуговувати, або на яких кричать "ей н***" в метро. Почитай про white privilege", - написав Каналош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі спричинила масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда й надягли на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер у лікарні 25 травня.

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