"Не врятує нас клізма": Шнуров висміяв Україну через заборонену СБУ співачку

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв Службу безпеки України (СБУ), після скандалу з співачкою Наталею Корольовою.

Артистка, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, заявила про те, що її композицію "Маленькая страна" визнали екстремістською. Вірш Шнуров опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Отравили, не спасет нас клизма.

Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,

Находясь под гнетом экстремизма,

Русской термоядерной попсы.

Зарывать пора уже таланты,

В землю, как отходы от АЭС.

Мы мутанты, со времен Антанты,

Излучаем сущностный регресс.

Не пиши, не сочиняй! Не надо!

Ради рая или ради ада!

Все здесь вредно, радиоактивно.

Из отходов производства Илиада

Не выходит. А выходит песня,

Странная, как гриб лиловый. Филя

Здесь король! И хоть совсем убейся,

Нам не прыгнуть за пределы стиля.

Стиль попсовый, это стиль России.

Реализм, как есть, на автомате.

Песенок, ребятушки, просили?

Ну? А х*ли делать? Если надо, нате!

Отражение ландшафта и пейзажа,

Быта, языка, архитектуры.

Бытие здесь все пятиэтажно,

Песни вышли из самой фактуры.

Отравили, не спасет нас клизма.

Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,

Находясь под гнетом экстремизма,

Русской термоядерной попсы.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Шнуров "подався в політику". Так, музикант в кінці лютого 2019 року ввійшов до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

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