Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

Іміджевий тренд серед зарубіжних і вітчизняних зірок - експерименти з зачісками. Знаменитості міняли колір волосся, стриглися під каре і ультра коротко.

Деякі, втомившись від експериментів, вже повернулися в звичний спосіб, але багатьом поновлення припали до душі. Розповідаємо, хто із зірок шоу-бізнесу сьогодні зовсім інший.

Дженіфер Лопес

"Міс досконалість" завжди була довговолосою. Але переступивши 50-річний рубіж Дженніфер, мабуть, відчула потребу, щось змінити і стала експериментувати із зачіскою.

На прем'єрі фільму "Стриптизерка", де Лопес зіграла головну роль, актриса з'явилася зі стильним каре золотистого відтінку.

Кейт Бланшетт

Лауреат "оскарів", "золотих глобусів" та інших престижних кінонагород, Кейт Бланшетт, кардинально змінила колір волосся. Ми звикли бачити актрису блондинкою. На церемонії вручення нагород BAFTA 2019 вона постала в образі брюнетки.

Більшості присутніх новий імідж припав до душі. Преса відзначила, що чорний колір абсолютно не старить Кейт і надає її зовнішності певний шарм.

Шарліз Терон

Шарліз Терон також змінила колір волосся.

На церемонії вручення премії "Оскар" Шарліз стала шатенкою, розпрощавшись зі звичними світлими локонами.

Maruv

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 зараз на піку популярності.

Maruv не дає про себе забути, постійно епатуючи і дивуючи публіку. Так, зовсім недавно, співачка з брюнетки перетворилася на платинову блондинку.

Ірина Білик

Ще одна вітчизняна зірка здивувала шанувальників зміною іміджу. Фото рудоволосої Білик можна побачити на її сторінці в Інстаграм.

Крім кольору волосся, Ірина, змінила і їх довжину, зробивши симпатичне, асиметричне каре.

Моніка Беллуччі

Не так давно Моніка розлучилася з черговим молодим коханим, і, мабуть, щоб скрасити гіркоту розставання, вирішила змінити зачіску.

Актриса шокувала громадськість, поставши на показі Dolce & Gabbana c коротко подстріженнімі волоссям. Новий образ не всім припав до душі, розкішні довге волосся Белуччі завжди викликали захоплення у шанувальників її таланту.

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