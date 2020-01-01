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1 січня • оновлено в 07:00
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Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

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Іміджевий тренд серед зарубіжних і вітчизняних зірок - експерименти з зачісками. Знаменитості міняли колір волосся, стриглися під каре і ультра коротко.

Деякі, втомившись від експериментів, вже повернулися в звичний спосіб, але багатьом поновлення припали до душі. Розповідаємо, хто із зірок шоу-бізнесу сьогодні зовсім інший.

Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

Дженіфер Лопес

"Міс досконалість" завжди була довговолосою. Але переступивши 50-річний рубіж Дженніфер, мабуть, відчула потребу, щось змінити і стала експериментувати із зачіскою.

Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

На прем'єрі фільму "Стриптизерка", де Лопес зіграла головну роль, актриса з'явилася зі стильним каре золотистого відтінку.

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Кейт Бланшетт

Лауреат "оскарів", "золотих глобусів" та інших престижних кінонагород, Кейт Бланшетт, кардинально змінила колір волосся. Ми звикли бачити актрису блондинкою. На церемонії вручення нагород BAFTA 2019 вона постала в образі брюнетки.

Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

Більшості присутніх новий імідж припав до душі. Преса відзначила, що чорний колір абсолютно не старить Кейт і надає її зовнішності певний шарм.

Шарліз Терон

Шарліз Терон також змінила колір волосся.

Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

На церемонії вручення премії "Оскар" Шарліз стала шатенкою, розпрощавшись зі звичними світлими локонами.

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Maruv

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 зараз на піку популярності.

Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

Maruv не дає про себе забути, постійно епатуючи і дивуючи публіку. Так, зовсім недавно, співачка з брюнетки перетворилася на платинову блондинку.

Ірина Білик

Ще одна вітчизняна зірка здивувала шанувальників зміною іміджу. Фото рудоволосої Білик можна побачити на її сторінці в Інстаграм.

Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

Крім кольору волосся, Ірина, змінила і їх довжину, зробивши симпатичне, асиметричне каре.

Моніка Беллуччі

Не так давно Моніка розлучилася з черговим молодим коханим, і, мабуть, щоб скрасити гіркоту розставання, вирішила змінити зачіску.

Не впізнати! Знаменитості, які кардинально змінили імідж в 2019 році

Актриса шокувала громадськість, поставши на показі Dolce & Gabbana c коротко подстріженнімі волоссям. Новий образ не всім припав до душі, розкішні довге волосся Белуччі завжди викликали захоплення у шанувальників її таланту.

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Автор
Юрко Медяник
Особи
MARUV Ірина Білик Шарліз Терон Дженіфер Лопес
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