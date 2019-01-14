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''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію

4.2тЧитати матеріал російською

Російський співак Emin (Емін Алагар) потрапив у ДТП, катаючись на снігоході. Він разом зі своїм другом вирішили проїхатися по річці, лід на якій виявився занадто тонким.

Так, снігохід артиста провалився під лід, але йому вдалося залишитися неушкодженим. Про це музикант розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію

TUT.by

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''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію
''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію
''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію
''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію

Користувачі мережі зазначили, що такі розваги дуже небезпечні й музиканту варто берегти себе.

''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію
''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію
''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію
''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію

Як раніше писав OBOZREVATEL, у ніч із 11 на 12 грудня російський співак Emin (Емін Алагар) відзначив 39-й день народження у московському ресторані Backstage. Так, привітати артиста з цією знаменною датою прийшли багато зірок шоу-бізнесу, зокрема й українська співачка Ані Лорак.

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Дейман Алон
Дейман Алон
Зря не утонул - повторил бы подвиг Януковоща-младшего.
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