''Не витягли з води'': популярний російський співак потрапив у серйозну аварію

Російський співак Emin (Емін Алагар) потрапив у ДТП, катаючись на снігоході. Він разом зі своїм другом вирішили проїхатися по річці, лід на якій виявився занадто тонким.

Так, снігохід артиста провалився під лід, але йому вдалося залишитися неушкодженим. Про це музикант розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

TUT.by

Користувачі мережі зазначили, що такі розваги дуже небезпечні й музиканту варто берегти себе.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у ніч із 11 на 12 грудня російський співак Emin (Емін Алагар) відзначив 39-й день народження у московському ресторані Backstage. Так, привітати артиста з цією знаменною датою прийшли багато зірок шоу-бізнесу, зокрема й українська співачка Ані Лорак.

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