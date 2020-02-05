"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба

У Санкт-Петербурзі на 54-му році життя помер російський актор Дмитро Бульба, відомий телеглядачам по кримінальніх серіалах.

Про смерть актора повідомили на сторінці Санкт-Петербурзького театру "Майстерня" в соціальній мережі Facebook.

Заступник художнього керівника в "Театрі Націй Роман Должанський, який був особисто знайомий з Дмитром Бульбою, висловив захоплення його акторською грою і вважає, що Бульба" не витримав життя ".

"Бачив його дві ролі - Свидригайлов і Нещасливцев. Кілька разів або три навіть випивав з ним (чорт, життя вже виявилось довгим ...) Геніальний актор, який не витримав життя. Дарування неймовірного масштабу, засуджене не реалізуватися", - вважає Довжанський.

Актор Дмитро Бульба став відомий як виконавець ролей у різних серіалах кримінальної тематики, таких як "Ментовські війни", "Невський", "Вулиця розбитих ліхтарів" і інших телесеріалах.

Як пише "Стархіт", Дмитро після закінчення інституту працював в Театрі юного глядача ім. Брянцева і знімався в кіно, проте прославився він після прем'єри вистави "Злочин і покарання" Григорія Козловського, в якому зіграв Свидригайлова. Далі послідувала постановка "Ліс", де Бульба зіграв складну роль Геннадія Несчастливцева. Талант актора гідно оцінив Сергій Юрський, назвавши його генієм.

За інформацією журналістів, останнім часом Дмитро Бульба практично не з'являвся в театрі, а в кіно грав лише в невеликих ролях. Актор став замкнутим і уникав спілкування з товаришами і близькими.

Про причини смерті Дмитра Бульби на даний момент нічого не відомо. Можливо, актор зламався психологічно і зловживав спиртними напоями, або ж з ним стався нещасний випадок. Судячи з зазначеної вище інформації, також не виключено, що актор міг покінчити життя самогубством.

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