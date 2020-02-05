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7 лютого • оновлено в 09:25
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"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба

14.2т
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У Санкт-Петербурзі на 54-му році життя помер російський актор Дмитро Бульба, відомий телеглядачам по кримінальніх серіалах.

Про смерть актора повідомили на сторінці Санкт-Петербурзького театру "Майстерня" в соціальній мережі Facebook.

Заступник художнього керівника в "Театрі Націй Роман Должанський, який був особисто знайомий з Дмитром Бульбою, висловив захоплення його акторською грою і вважає, що Бульба" не витримав життя ".

"Бачив його дві ролі - Свидригайлов і Нещасливцев. Кілька разів або три навіть випивав з ним (чорт, життя вже виявилось довгим ...) Геніальний актор, який не витримав життя. Дарування неймовірного масштабу, засуджене не реалізуватися", - вважає Довжанський.

Актор Дмитро Бульба став відомий як виконавець ролей у різних серіалах кримінальної тематики, таких як "Ментовські війни", "Невський", "Вулиця розбитих ліхтарів" і інших телесеріалах.

"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба
"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба
"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба
"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба

Як пише "Стархіт", Дмитро після закінчення інституту працював в Театрі юного глядача ім. Брянцева і знімався в кіно, проте прославився він після прем'єри вистави "Злочин і покарання" Григорія Козловського, в якому зіграв Свидригайлова. Далі послідувала постановка "Ліс", де Бульба зіграв складну роль Геннадія Несчастливцева. Талант актора гідно оцінив Сергій Юрський, назвавши його генієм.

"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба
"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба
"Не витримав життя": як помер актор "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитро Бульба

За інформацією журналістів, останнім часом Дмитро Бульба практично не з'являвся в театрі, а в кіно грав лише в невеликих ролях. Актор став замкнутим і уникав спілкування з товаришами і близькими.

Про причини смерті Дмитра Бульби на даний момент нічого не відомо. Можливо, актор зламався психологічно і зловживав спиртними напоями, або ж з ним стався нещасний випадок. Судячи з зазначеної вище інформації, також не виключено, що актор міг покінчити життя самогубством.

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