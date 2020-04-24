Російська телеведуча Ксенія Собчак висміяла думку ексучасниці шоу "Дом-2" Вікторії Боні про те, що коронавірус – це вигадка, яка з'явилася в результаті всесвітньої змови.

Так, вона поділилася у своїх Instagram-сторіз публікацією продюсера Олександра Роднянського, який назвав "дикою конспірологічною маячнею" міркування Боні. І заявила, що "навіть він не витримав тупості Вікторії".

Ксенія Собчак і Вікторія Боня

"Навіть Олександр Юхимович не витримав тупості деяких блогерок", – резюмувала Собчак.

Собчак звинуватила Боню в тупості Фото: instagram/xenia_sobchak

Відзначимо: Боня раніше повідомляла, що людей по всьому світу "лякають" інфекцією, щоб "потім вакцинувати всіх і встановити чіпи". На неї підписані 6,7 мільйона користувачів. Жінка підкреслювала, що лише "ділиться фактами, які вивчають фахівці і доктора".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Вікторія Боня оскандалилася заявою про коронавіруси. За словами зірки, він піде на користь людям і все "заплатять за свою неусвідомлену життя саме такою ціною".

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.