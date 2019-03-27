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"Не витравити заздрості": Волочкова накинулася на Собчак

1.4тЧитати матеріал російською

Конфлікт між скандальної російською балериною Анастасією Волочковою і журналісткою Ксенією Собчак не вщухає. В черговий раз танцівниця зробила гучну заяву щодо своєї колишньої подруги.

Так, в коментарі виданню "СтарХит" Волочкова назвала Собчак єхидною і незадоволеною.

"Не витравити заздрості": Волочкова накинулася на Собчак

Starslife

"Ксенія до всього ставиться з стьобом, - каже танцівниця. - Хоча вона і відхрещується, мовляв, не цікавиться моїм життям, на практиці все інакше. Я спокійно реагую на її випади. Друзі і близькі прекрасно знають, що зона моєї відповідальності і пильної уваги - ті костюми, в яких виходжу на сцену: яскраві, в стразах, пір'ї, прикрашені вишивкою, які залишаються в пам'яті людей. У що не вбралася б Ксюша, з неї не витравити єхидства, заздрості, незадоволеності. А мій принцип інший: те, що відбувається у нас в душі і відображається на обличчі, набагато важливіше зовнішнього облачення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова гнівно висловилася про журналістку й телеведучу Ксенію Собчак, назвавши її заздрісницею та "актрисою погорілого театру".

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А она танцовщица? Обычная проститутка. Типичная самка кацапа - тупая, кривая и блядливая!
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