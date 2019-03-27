"Не витравити заздрості": Волочкова накинулася на Собчак

Конфлікт між скандальної російською балериною Анастасією Волочковою і журналісткою Ксенією Собчак не вщухає. В черговий раз танцівниця зробила гучну заяву щодо своєї колишньої подруги.

Так, в коментарі виданню "СтарХит" Волочкова назвала Собчак єхидною і незадоволеною.

Starslife

"Ксенія до всього ставиться з стьобом, - каже танцівниця. - Хоча вона і відхрещується, мовляв, не цікавиться моїм життям, на практиці все інакше. Я спокійно реагую на її випади. Друзі і близькі прекрасно знають, що зона моєї відповідальності і пильної уваги - ті костюми, в яких виходжу на сцену: яскраві, в стразах, пір'ї, прикрашені вишивкою, які залишаються в пам'яті людей. У що не вбралася б Ксюша, з неї не витравити єхидства, заздрості, незадоволеності. А мій принцип інший: те, що відбувається у нас в душі і відображається на обличчі, набагато важливіше зовнішнього облачення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова гнівно висловилася про журналістку й телеведучу Ксенію Собчак, назвавши її заздрісницею та "актрисою погорілого театру".

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!