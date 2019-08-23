"Не виключаю, що буде весілля": Волочкова вийшла у світ в прозорому вбранні і фаті

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова прийшла на презентацію своєї оновленої книги "Плата за успіх" в напівпрозорому білому костюмі і фаті.

За словами зірки, вона вибрала таке вбрання через те, що "всі чекають на її весілля", повідомляє "Комсомольская правда".

Анастасія Волочкова Фото: politrada.net.ua

"Всі чекають на моє весілля, приписуючи мені різних чоловіків. Це фата з мого нового спектаклю "Балерина в задзеркаллі цирку". Але я не виключаю, що у нас з коханим буде весілля. Коли це буде і хто мій обранець — це я розповім тільки напередодні весілля. Я так люблю секрети і так люблю дивувати", — зазначила Волочкова.

Анастасія Волочкова Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, бувши добряче п'яною.

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