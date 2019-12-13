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13 грудня • оновлено в 11:36
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"Не почувалася сиротою": як зараз живе 13-річна дочка Началової

2.1т
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Після смерті російської співачки Юлії Началової її єдина донька Віра залишилася жити з батьками артистки.

Про те, як 13-річна дівчинка переживає втрату мами, розповів у шоу "ОтцыFrovka" її батько Євген Алдонін, з яким Началова розлучилася ще в 2011 році.

Юлія Началова з донькою Вірою

Юлія Началова з донькою Вірою

КП

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За словами Алдоніна, після смерті співачки він почав брати активну участь у вихованні доньки.

"Раніше періодично забирав зі школи. Зараз постійно. Одна справа бачитися на канікулах, а зараз щодня. Значно більше спілкуємося з донькою. Дитина, як губка, вбирає в себе все. Треба більше приділяти цьому часу. Вона буде менше почуватися самотньою і покинутою" .

Євген Алдонін з донькою Вірою

Євген Алдонін з донькою Вірою

Старх

Також колишній чоловік Началової розповів про стан Віри:

"Віра дуже добре тримається. Може, тримає в собі і не показує. Або до кінця не усвідомлює, що трапилося. Рецепт тут простий – оточити її увагою і любов'ю. Від мене, від моєї дружини Олі. Вона теж дуже переймається через те, що трапилося. З Вірою ми в постійному діалозі, постійно розмовляємо. Ми докладемо максимум зусиль, щоб вона не почувалася сиротою".

Євген Алдонін і Юлія Началова з донькою Вірою

Євген Алдонін і Юлія Началова з донькою Вірою

Телепрограма

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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