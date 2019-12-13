"Не почувалася сиротою": як зараз живе 13-річна дочка Началової

Після смерті російської співачки Юлії Началової її єдина донька Віра залишилася жити з батьками артистки.
Про те, як 13-річна дівчинка переживає втрату мами, розповів у шоу "ОтцыFrovka" її батько Євген Алдонін, з яким Началова розлучилася ще в 2011 році.
Юлія Началова з донькою Вірою
КП
За словами Алдоніна, після смерті співачки він почав брати активну участь у вихованні доньки.
"Раніше періодично забирав зі школи. Зараз постійно. Одна справа бачитися на канікулах, а зараз щодня. Значно більше спілкуємося з донькою. Дитина, як губка, вбирає в себе все. Треба більше приділяти цьому часу. Вона буде менше почуватися самотньою і покинутою" .
Євген Алдонін з донькою Вірою
Старх
Також колишній чоловік Началової розповів про стан Віри:
"Віра дуже добре тримається. Може, тримає в собі і не показує. Або до кінця не усвідомлює, що трапилося. Рецепт тут простий – оточити її увагою і любов'ю. Від мене, від моєї дружини Олі. Вона теж дуже переймається через те, що трапилося. З Вірою ми в постійному діалозі, постійно розмовляємо. Ми докладемо максимум зусиль, щоб вона не почувалася сиротою".
Євген Алдонін і Юлія Началова з донькою Вірою
Телепрограма
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіє останніми роками.
Менеджерка артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогерка Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і дійшла висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося внаслідок набряку легень і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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