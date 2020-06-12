Не Вакарчуком єдиним: хто з українських зірок штурмував політичний Олімп

11 червня стало відомо, що співак і народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук покидає Верховну Раду. Не можна сказати, що це стало для всіх несподіванкою, адже це вже не перший подібний випадок в його біографії. У 2008 році він вже складав депутатський мандат, заявивши, що тепер займатиметься "хорошими речами".

OBOZREVATEL вирішив згадати, хто ще з відомих українських артистів пробував себе в політиці, але таки проміняв кулуари на велику сцену.

Руслана

Instagram Руслани Лижичко

У політику співачка, яка посіла перше місце на "Євробаченні-2004" з піснею "Wild Dances", прийшла в 2006 році. Тоді вона була обрана народним депутатом від "Нашої України", яку очолював Віктор Ющенко. Руслана була в списку блоку під №5.

У парламенті працювала головою підкомітету з питань інформаційного забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Комітету Ради з питань євроінтеграції. Ще під час виборчої кампанії співачка просила лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко створити коаліцію з Ющенком. Через рік Руслана вирішила покинути Раду і відмовилася від депутатського мандата.

Руслана в Раді Радіо Максимум

"Думаю, я з тих небагатьох наївних людей, які пішли в політику з ідеологічних переконань. Але виявилося, що для багатьох – це лише піар-слогани. Коли зрозуміла цю правду життя, була моторошно розчарована. З Верховної Ради я вийшла зовсім іншою людиною, сильно подорослішала, дивилася на світ без рожевих окулярів. Політика підірвала моє уявлення про мораль і про життя в цілому", – сказала вона.

На виборах президента в 2010 році Лижичко вже активно підтримувала Тимошенко і навіть була її довіреною особою на Львівщині.

Злата Огнєвіч

Instagram Злати Злата

Ще одна артистка української естради – Злата Огнєвіч – також пробувала себе в політиці. У Раду вона зайшла за списком Радикальної партії Олега Ляшка в листопаді 2014 року. Співачка, яка в 2013 році зайняла на "Євробаченні" третє місце, планувала просувати в парламенті ідеї щодо розвитку культури і духовності в країні. Однак, як і Руслана, вже через рік вона відмовилася від мандата.

Злата Огнєвіч и Олег Ляшко Facebook Олега Ляшка

"За цей останній рік замість реальної роботи ухвалюються корупційні лобістські закони, на користь одного або другого клану ... Я йшла в парламент не за мандатом, а тому, що вірила, що в парламент прийшли нові люди, які можуть змінити країну на краще. Як культурний діяч я не бачу своєї необхідності в цьому парламенті", – сказала вона журналістам.

Анастасія Приходько

Instagram

Українська співачка Анастасія Приходько, яка в 2009 році представляла Росію на "Євробаченні", про свій намір ступити на політичне поприще заявила ще в листопаді 2018 року. Фаворитом в українській політиці для неї стала Тимошенко, від партії якої вона балотувалася на позачергових виборах до Верховної Ради в 2018 році.

Анастасія Приходько і Юлія Тимошенко Instagram Анастасії Приходько

Приходько обиралася як мажоритарний кандидат в одному з округів Вінниччини, але не пройшла в парламент. Співачка, як і згадані вище артистки, також не протрималася довго в кулуарах – вже через рік (у вересні 2019) вона заявила про повернення до творчої діяльності.

"Це був важкий рік, але наші відносини з партією" Батьківщина" підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі!" – написала тоді Приходько в Instagram.

Таїсія Повалій

Instagram Таїсії Повалій

Народна артистка України Таїсія Повалій відома не тільки як народна депутатка, а й радниця президента-втікача Віктора Януковича. Вона пройшла до Верховної Ради в 2012 році другим номером у списку Партії регіонів.

За два роки роботи на посаді народного депутата вона встигла стати фігуранткою гучного скандалу, пов'язаним з Сергієм Власенком (ВО "Батьківщина") і поєднання ним політичної та підприємницької діяльності. Незважаючи на те, що Повалій у ході наростаючої конфронтації навколо неї подала заявку на ліквідацію підприємництва, вона все-таки увійшла в "чорний" список до опозиціонерів української влади.

Таїсія Повалій в Раді Viva

Складні часи для співачки почалися в період революційних переворотів в Україні. У вересні 2014 року вона відвідала Держдуму Росії разом з депутатською групою "За мир і стабільність". Тоді секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав такий вчинок неповагою до рідної країни і її зрадою. Побоюючись тиску через виступи в країні-агресорі, Повалій скасувала всі концерти і святкові заходи в Україні, приурочені до її 50-річчя.

У 2014 році вона вирішила піти з політики: в травні вийшла зі складу фракції Партії регіонів, а восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені.

Оксана Білозір

Instagram Оксани Білозір

Співачка української естради Оксана Білозір одна з тих артисток, хто найбільше обирався народним депутатом. Двічі вона пройшла в Раду із блоком "Наша Україна": в 2002-му і 2007-му роках. Також Білозір запам'яталася як лідер Соціально-християнської партії (2004-2005 рр.).

З лютого по вересень 2005 року була призначена на посаду міністра культури і мистецтв (глава уряду тоді була Тимошенко). Через деякий час увійшла в партію Ющенка "Народний союз Наша Україна (НСНУ), але в 2008 році заявила про вихід з неї.

Оксана Білозір в Раді Instagram Оксани Білозір

У 2012 році співачка знову вирішила спробувати себе у політиці – вона балотувалася в парламент VII скликання по одномандатному виборчому округу №66 на Житомирщині як самовисуванка, але програла Віталію Журавському (Партія регіонів).

Вже восени 2014 року Білозір пішла в Раду від блоку Петра Порошенка під №80. Але мандат отримала не одразу, а в 2016 році – після призначення глави фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором.

Відомо, що Білозір – друг сім'ї третього президента Ющенка. А Петру Порошенку доводиться кумою – вона хрестила одну з його доньок. Крім цього, співачка тісно співпрацювала з українською діаспорою в Америці і країнах Європи.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!