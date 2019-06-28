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"У Росію не повернешся?" Гросу здивувала мережу планами

1.9тЧитати матеріал російською

Українська співачка Аліна Гросу, яка живе і працює в Росії, повідомила, що після романтичного медового місяця в Італії вже завтра повернеться в Україну.

Своїми планами співачка, яка кілька днів тому відгуляла весілля в Вероні, поділилася в Instagram.

"Доброго ранку, мої дорогі! А ми вже вилітаємо в Херсонську область, де завтра зустрінемося з Вами", - повідомила Аліна. Крім цього фоловери запросили її до Миколаївської області: "Аліна, запрошуємо вас і в Миколаївську область. Це зовсім поруч". Також співачку запитали чи збирається вона повертатися в Росію, де жила останні 9 років: "А в Росію не повернетеся?"

"У Росію не повернешся?" Гросу здивувала мережу планами

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До цього зірка ділилася еротичними фото зі свого відпочинку з чоловіком. Зокрема, юна співачка скупалася в легкому білому платті, прикриваючи величезні груди рукою. Деякі фоловери навіть запідозрили зірку в зловживанні силіконом.

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Співачка рятується від спеки?

Співачка рятується від спеки?

Instagram Гросу

Гросу в мокрій сукні

Гросу в мокрій сукні

Instagram Гросу

Аліна більше не приховує обличчя чоловіка

Аліна більше не приховує обличчя чоловіка

Instagram Гросу

Як раніше писав OBOZREVATEL 23 червня Аліна Гросу вийшла заміж. За весь день дівчина змінила 4 шикарні сукні. Деяке вбрання здивувало фоловерів Гросу, оскільки в них вона продемонструвала свою фігуру підкресливши груди значним декольте.

Торжество пройшло в розкішному особняку Villa Arvedi в передмісті Верони. Оренда вілли такого класу в вихідні дні на шість годин буде коштувати близько 10 тисяч євро.

Влітку 2010 року Гросу поїхала в Москву, де стала студенткою Всеросійського державного університету кінематографії. Зараз співачка також живе в Росії. Тато Аліни депутат Чернівецької міськради, а мама балотувалася в народні депутати України.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
Італія
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а на куй ты Украине нужна???????
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Ну и оставайся в масскве какого его сраку ехать в Украину
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