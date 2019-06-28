"У Росію не повернешся?" Гросу здивувала мережу планами

Українська співачка Аліна Гросу, яка живе і працює в Росії, повідомила, що після романтичного медового місяця в Італії вже завтра повернеться в Україну.

Своїми планами співачка, яка кілька днів тому відгуляла весілля в Вероні, поділилася в Instagram.

"Доброго ранку, мої дорогі! А ми вже вилітаємо в Херсонську область, де завтра зустрінемося з Вами", - повідомила Аліна. Крім цього фоловери запросили її до Миколаївської області: "Аліна, запрошуємо вас і в Миколаївську область. Це зовсім поруч". Також співачку запитали чи збирається вона повертатися в Росію, де жила останні 9 років: "А в Росію не повернетеся?"

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Новини Гросу блиснула величезними грудьми у пікантній фотосесії

До цього зірка ділилася еротичними фото зі свого відпочинку з чоловіком. Зокрема, юна співачка скупалася в легкому білому платті, прикриваючи величезні груди рукою. Деякі фоловери навіть запідозрили зірку в зловживанні силіконом.

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Гросу в мокрій сукні Instagram Гросу

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Як раніше писав OBOZREVATEL 23 червня Аліна Гросу вийшла заміж. За весь день дівчина змінила 4 шикарні сукні. Деяке вбрання здивувало фоловерів Гросу, оскільки в них вона продемонструвала свою фігуру підкресливши груди значним декольте.

Торжество пройшло в розкішному особняку Villa Arvedi в передмісті Верони. Оренда вілли такого класу в вихідні дні на шість годин буде коштувати близько 10 тисяч євро.

Влітку 2010 року Гросу поїхала в Москву, де стала студенткою Всеросійського державного університету кінематографії. Зараз співачка також живе в Росії. Тато Аліни депутат Чернівецької міськради, а мама балотувалася в народні депутати України.

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