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Не в Росії: стало відомо, де пройде весілля Тодоренко і Топалова

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Українська телеведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов, які почали підготовку до власного весілля, поділилися першими подробицями майбутнього свята.

Так, в інтерв'ю виданню InStyle, зіркова пара розповіла, де і коли планує влаштувати пишну вечірку.

"Весілля заплановане на липень і пройде в Італії, але в Сорренто чи Тоскані ще не знаємо. Я вважаю, що в першу чергу це свято Регіни, тому дав їй карт-бланш і попросив допомогти сестру Аліну, тим більше вона співвласниця event-агентства Ace Events", — розповів Топалов.

Не в Росії: стало відомо, де пройде весілля Тодоренко і Топалова

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Не в Росії: стало відомо, де пройде весілля Тодоренко і Топалова

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

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Також Регіна додала, що вони з Владом зараз думають, де зможуть розмістити всіх гостей. Їх буде близько 60 осіб, і багато хто прилетить з дітьми.

"Гостей буде близько 60 осіб, і багато хто прилетить з дітьми. Повірте, для весілля на виїзді це суттєво. Зараз думаємо, де зможемо розмістити всіх з максимальним комфортом, тому що в пік сезону багато готелів просто не мають у своєму розпорядженні потрібну кількість вільних номерів", — зазначила Тодоренко.

Не в Росії: стало відомо, де пройде весілля Тодоренко і Топалова

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Не в Росії: стало відомо, де пройде весілля Тодоренко і Топалова

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко засвітила в мережі дорогу весільну сукню від елітного російського салону.

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И вы считаете, что подобное дерьмо надо публиковать???
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