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Не тільки "Юзик": хто з "Кварталу" пройшов в Раду

10.6т Читати матеріал російською

21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. Так, до парламенту потрапило багато топових артистів, телеведучих, коміків і, як очікувалося, представників студії "Квартал 95", керівником якої до початку політичної кар'єри був Володимир Зеленський.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто з "Кварталу" потрапив в Раду.

Юрій Корявченков (Юзик з "Кварталу")

Актор студії "Квартал-95" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзик, балотувався на 33-му одномандатному виборчому окрузі в місті Кривий Ріг від партії "Слуга народу". Зазначимо, що він набрав 60,91% голосів підтримки і займе місце в парламенті.

Не тільки "Юзик": хто з "Кварталу" пройшов в Раду

Юрій Корявченков

Фото: zn.ua

Раніше в штабі партії пояснили рішення Корявченкова балотуватися, заявивши, що він є "ефективним менеджером і політичним лідером", що було продемонстровано в ході виборів президента.

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Максим Ткаченко

Генеральний директор компанії "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, який увійшов до списку партії "Слуга народу", теж стане народним депутатом.

Не тільки "Юзик": хто з "Кварталу" пройшов в Раду

Максим Ткаченко

Фото: gordonua.com

Зазначимо, що він очолював команду Зеленського на президентських виборах в Луганській області.

Олександр Кабанов

Також до парламенту за партійними списками "Слуги народу" проходить сценарист студії "Квартал 95", ресторатор і бізнесмен Олександр Кабанов.

Не тільки "Юзик": хто з "Кварталу" пройшов в Раду

Олександр Кабанов

Фото з Instagram

Зазначимо, що його батьком називають першого заступника запорізького губернатора Євгена Кабанова.

Олена Хоменко

Отримала мандат в парламенті і директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95" Олена Хоменко. Раніше вона працювала на керівних посадах в телеком і IT-компаніях.

Раніше OBOZREVATEL розповів, хто з українського шоу-бізнесу пройшов до Верховної Ради України.

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Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 Верховна Рада України
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Хозя Ин
Хозя Ин
Ну если не поднимут они экономику, то зато хотя бы поржем!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А,Поршенко имеет завод в Липецку,а Порошенко разводил кумовство,а Свинарчук ,деньги на войне,не забудте когда будете оправдывать обосравшийся квартал и самих себя обосраных.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Владимирович Владимир, не выдавай желаемое за действительное и не вали с больной головы на здоровую. Еще посмотрим как эти слуги будут набивать себе карманы ((( ...
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