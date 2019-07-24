Не тільки "Юзик": хто з "Кварталу" пройшов в Раду

21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. Так, до парламенту потрапило багато топових артистів, телеведучих, коміків і, як очікувалося, представників студії "Квартал 95", керівником якої до початку політичної кар'єри був Володимир Зеленський.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто з "Кварталу" потрапив в Раду.

Юрій Корявченков (Юзик з "Кварталу")

Актор студії "Квартал-95" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзик, балотувався на 33-му одномандатному виборчому окрузі в місті Кривий Ріг від партії "Слуга народу". Зазначимо, що він набрав 60,91% голосів підтримки і займе місце в парламенті.

Юрій Корявченков Фото: zn.ua

Раніше в штабі партії пояснили рішення Корявченкова балотуватися, заявивши, що він є "ефективним менеджером і політичним лідером", що було продемонстровано в ході виборів президента.

Максим Ткаченко

Генеральний директор компанії "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, який увійшов до списку партії "Слуга народу", теж стане народним депутатом.

Максим Ткаченко Фото: gordonua.com

Зазначимо, що він очолював команду Зеленського на президентських виборах в Луганській області.

Олександр Кабанов

Також до парламенту за партійними списками "Слуги народу" проходить сценарист студії "Квартал 95", ресторатор і бізнесмен Олександр Кабанов.

Олександр Кабанов Фото з Instagram

Зазначимо, що його батьком називають першого заступника запорізького губернатора Євгена Кабанова.

Олена Хоменко

Отримала мандат в парламенті і директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95" Олена Хоменко. Раніше вона працювала на керівних посадах в телеком і IT-компаніях.

Раніше OBOZREVATEL розповів, хто з українського шоу-бізнесу пройшов до Верховної Ради України.

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