"Не тільки Собчак!" Ще одна зіркова пара з РФ одружиться у вересні

Популярний російський кінорежисер Федір Бондарчук і актриса Пауліна Андрєєва вирішили одружитися. Торжество заплановано на початок осені, але ні точна дата, ні місце церемонії не відомі.

Пара зустрічається вже три роки. Про це повідомляє Telegram-канал Dark Cosmo.

Пауліна Андрєєва і Федір Бондарчук cosmo.ru

"У вересні одружуються не тільки Ксюша Собчак і Костянтин Богомолов, але і Федір Бонадрчук і Пауліна Андрєєва. Дата вже призначена і ведеться підготовка до торжества", - повідомили інсайдери.

Зіграти весілля раніше парі заважав щільний робочий графік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

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