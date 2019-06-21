"Не створена бути щасливою без чоловіка": Лорак викликала ажіотаж у мережі новим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж у мережі новою фотографією. Вона позувала в елегантній сукні, яка підкреслила її фігуру.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ані Лорак instagram.com/anilorak

"І голосиста, і красуня, але пози все гірші. Невже фотограф не бачить?", "Кривляка", "Сотні зізнань у любові й красі — порожнеча, без того, хто здатний це оцінити", "Так, жінка без чоловіка не створена бути щасливою, не дивлячись на красу", — пишуть у мережі.

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