"Не створена бути щасливою без чоловіка": Лорак викликала ажіотаж у мережі новим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж у мережі новою фотографією. Вона позувала в елегантній сукні, яка підкреслила її фігуру.
Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Ані Лорак
instagram.com/anilorak
"І голосиста, і красуня, але пози все гірші. Невже фотограф не бачить?", "Кривляка", "Сотні зізнань у любові й красі — порожнеча, без того, хто здатний це оцінити", "Так, жінка без чоловіка не створена бути щасливою, не дивлячись на красу", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років у шлюбі.
Причиною розриву стосунків стала зрада Мурата, який потрапив на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
31 січня 2019-го Ані Лорак офіційно розлучилася з Налчаджиоглу.
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