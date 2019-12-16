Не стрижіться так! Головні антитренди зачісок 2020 року

Б'юті-тренди часом безглузді і нещадні, але ще частіше вони швидкоплинні. Щоб залишатися в тренді потрібно стежити не тільки за модними показами і різними дизайнерами, а й за перукарською індустрією.

Про те, які зачіски не слід робити пише видання "Единственная".

Філірування волосся

Філірування волосся - це техніка, яка дозволяє вистригати і як би висмикувати деяку частину волосся. У самій техніці немає нічого поганого, але це створює ефект "облисілої" зачіски.

Об'єм у верхівки

Об'ємні укладки і стрижки у верхній частині голови - це вже давно минуле століття. До таких стрижок відноситься стрижка-каскад, при якій весь Об'єм і увага звертається до верхньої частини голови і робить її схожими на гриб.

Асиметричні стрижки

Асиметричні стрижки - це ностальгія по 2005, коли ми щосили стригли чубчика по діагоналі і влаштовували драбинку по всій довжині волосся.

Мелірування

Мелірування волосся в м'яких і дуже маленьких масштабах може виглядати дуже добре і актуально. Але фарбування з білими прямими пасмами подібно зебрі стало застарілим.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 зимових речей, які повинні бути в шафі у кожної дівчини. Взимку гардероб вимагає особливої турботи і уваги, оскільки в ньому повинні бути не тільки красиві речі, але й теплі і практичні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!