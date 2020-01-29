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29 січня • оновлено в 15:59
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"Не соромно???" Сестра Діми Малікова збентежила мережу провокаційним фото

1.7т
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Російська артистка і сестра знаменитого співака Діми Малікова Інна Малікова порадувала шанувальників провокаційним фото.

У зв'язку з цим виникло багато обурених коментарів.

Відзначається, що на днях 43-річна жінка показала фото, де в екстремально короткій блискучій сукні з відкритим плечем і в туфлях на високій шпильці сидить в кріслі.

При цьому фанати можуть у всій красі оцінити довгі ноги Інни:

Фото зібрало багато "лайків", але також викликало багато обурення і пропозицію наступного разу фотографуватися з розсунутими ногами.

"Не соромно?", "Жахливо", "Вже не дівчинка, а ні краплі сорому!!", "Ні сорому, ні совісті", "Симпатично, але занадто багато макіяжу", - серед іншого написали в коментарях.

"Не соромно???" Сестра Діми Малікова збентежила мережу провокаційним фото
"Не соромно???" Сестра Діми Малікова збентежила мережу провокаційним фото
"Не соромно???" Сестра Діми Малікова збентежила мережу провокаційним фото
"Не соромно???" Сестра Діми Малікова збентежила мережу провокаційним фото

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