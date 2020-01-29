"Не соромно???" Сестра Діми Малікова збентежила мережу провокаційним фото

Російська артистка і сестра знаменитого співака Діми Малікова Інна Малікова порадувала шанувальників провокаційним фото.

У зв'язку з цим виникло багато обурених коментарів.

Відзначається, що на днях 43-річна жінка показала фото, де в екстремально короткій блискучій сукні з відкритим плечем і в туфлях на високій шпильці сидить в кріслі.

При цьому фанати можуть у всій красі оцінити довгі ноги Інни:

Фото зібрало багато "лайків", але також викликало багато обурення і пропозицію наступного разу фотографуватися з розсунутими ногами.

"Не соромно?", "Жахливо", "Вже не дівчинка, а ні краплі сорому!!", "Ні сорому, ні совісті", "Симпатично, але занадто багато макіяжу", - серед іншого написали в коментарях.

Дивіться також найбільш зухвалі фото з Інстаграм Біллі Айліш.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!