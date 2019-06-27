"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс та рок-н-рол.
Крім того, на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про те, що думає про наркозалежність.
Віра Брежнєва
LIGA.net
"Нічого не маю проти рок-н-ролу і сексу (захищеного). А до наркотиків завжди було різко негативне ставлення. Ніколи не пробувала сама, для мене "наркотик" - це моя робота і мій драйв, пристрасть до життя. Я часто зустрічаюся з тими, хто став або був наркозалежним і через це інфікувався ВІЛ. Багато з них - не тільки продовжують боротися самі, але підтримують і допомагають іншим", - написала Брежнєва.
"СЕКС, НАРКОТИКИ і РОК-Н-РОЛ" Нічого не маю проти рок-н-ролу і сексу (захищеного) ❤️. А до наркотиків завжди було різко негативне ставлення. Ніколи не пробувала сама, для мене "наркотик" - це моя робота і мій драйв, пристрасть до життя 💫. Сьогодні 26 червня - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. Я часто зустрічаюся з тими, хто став або був наркозалежним і через це інфікувався ВІЛ. Багато з них - не тільки продовжують боротися самі, але підтримують і допомагають іншим. Так, наркозалежність це хвороба. І як будь-яка інша хвороба, може трапитися з кожним. Давайте боротися з хворобою, а не з людьми, яким потрібна підтримка і лікування. У кожного з них повинна бути можливість уникнути ВІЛ і таке ж право на лікування, як і у всіх інших. Люблю всім серцем і підтримую 🤗. Хто зі мною - чекаю ваших ❤️ і коментарів.
"Віра, я думав, що ти порядна жінка. Ти не повинна була так відкрито говорити про секс", "Тобі не соромно заявляти публічно про свою любов до сексу", "Віра все правильно пише. Секс - це норма, а наркотики вживають слабаки", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєву присоромили за зухвале вбрання на тлі розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами.
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