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"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс

5.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс та рок-н-рол.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про те, що думає про наркозалежність.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

LIGA.net

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"Нічого не маю проти рок-н-ролу і сексу (захищеного). А до наркотиків завжди було різко негативне ставлення. Ніколи не пробувала сама, для мене "наркотик" - це моя робота і мій драйв, пристрасть до життя. Я часто зустрічаюся з тими, хто став або був наркозалежним і через це інфікувався ВІЛ. Багато з них - не тільки продовжують боротися самі, але підтримують і допомагають іншим", - написала Брежнєва.

"СЕКС, НАРКОТИКИ і РОК-Н-РОЛ" Нічого не маю проти рок-н-ролу і сексу (захищеного) ❤️. А до наркотиків завжди було різко негативне ставлення. Ніколи не пробувала сама, для мене "наркотик" - це моя робота і мій драйв, пристрасть до життя 💫. Сьогодні 26 червня - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. Я часто зустрічаюся з тими, хто став або був наркозалежним і через це інфікувався ВІЛ. Багато з них - не тільки продовжують боротися самі, але підтримують і допомагають іншим. Так, наркозалежність це хвороба. І як будь-яка інша хвороба, може трапитися з кожним. Давайте боротися з хворобою, а не з людьми, яким потрібна підтримка і лікування. У кожного з них повинна бути можливість уникнути ВІЛ і таке ж право на лікування, як і у всіх інших. Люблю всім серцем і підтримую 🤗. Хто зі мною - чекаю ваших ❤️ і коментарів.

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

"Віра, я думав, що ти порядна жінка. Ти не повинна була так відкрито говорити про секс", "Тобі не соромно заявляти публічно про свою любов до сексу", "Віра все правильно пише. Секс - це норма, а наркотики вживають слабаки", - пишуть в мережі.

"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс
"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс
"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс
"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс
"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєву присоромили за зухвале вбрання на тлі розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами.

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Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тфу грузинская подстилка!!!!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это называется вброс!
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