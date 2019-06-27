"Не соромно?" Брежнєва зробила зізнання про секс

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс та рок-н-рол.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про те, що думає про наркозалежність.

Віра Брежнєва LIGA.net

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"Нічого не маю проти рок-н-ролу і сексу (захищеного). А до наркотиків завжди було різко негативне ставлення. Ніколи не пробувала сама, для мене "наркотик" - це моя робота і мій драйв, пристрасть до життя. Я часто зустрічаюся з тими, хто став або був наркозалежним і через це інфікувався ВІЛ. Багато з них - не тільки продовжують боротися самі, але підтримують і допомагають іншим", - написала Брежнєва.

"Віра, я думав, що ти порядна жінка. Ти не повинна була так відкрито говорити про секс", "Тобі не соромно заявляти публічно про свою любов до сексу", "Віра все правильно пише. Секс - це норма, а наркотики вживають слабаки", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєву присоромили за зухвале вбрання на тлі розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами.

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