"Не слухайте сусіда!" Олег Скрипка звернувся до українців через вибори

Музикант і шоумен Олег Скрипка закликав українців приймати рішення спокійно і виважено, а інформацію щодо президентських виборів-2019 ретельно перевіряти.

Емоційні дії та не підкріплені фактами думки тільки нашкодять чесному виборчому процесу, зазначив музикант у коментарі журналістам OBOZREVATEL.

"Ми сприймаємо багато інформації емоційно. Паніка, все пропало — в одних з одного боку, в інших з іншого. Треба розуміти, що вся інформація, яку ми маємо в голові — лише інтерпретація", — наголосив Скрипка.

Олег Скрипка Скрін відео

"Я знаю особисто багатьох кандидатів у президенти, принаймні всю першу трійку-четвірку. Це хороші, гідні люди насправді. Ніхто не здасть Україну, ніхто її не зрадить", — продовжив він.

Лідер гурту "ВВ" зазначив, що час покаже, наскільки ці люди будуть ефективними. Однак, як вважає він, жодної катастрофи не буде в будь-якому разі.

"Буде пан Порошенко президентом — ми приблизно собі уявляємо, яким він буде президент. Думаю, низькі результати першого туру його точно "підбадьорять". Тим більше, якщо Володя [Зеленський] виграє, прийдуть "свіжі мізки", почнуть щось по-свіжому робити", — сказав Скрипка.

"Я завжди прошу більше вникати в інформацію. Не слухати, що там сусід сказав, чи все емоційно сприймати", — звернув увагу шоумен.

Він порадив українцям шукати інформацію про кандидатів у президенти країни самостійно, наприклад, в інтернеті, а також слухати їхні виступи у форматі прямої мови, бажано без монтажу.

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Скрипка відверто розповів про ''п'яні'' корпоративи в Москві, зізнавшись, що найдивніші його виступи відбулися саме у столиці Росії.

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