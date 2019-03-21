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"Не скажу, хто мама": паралізований актор із "Інтернів" став татом

2.6тЧитати матеріал російською

Російський актор Євген Волоцький, відомий за ролями в серіалах "Інтерни" і "Відлига", став татом.

Як повідомляє "Комсомольська правда", три роки тому він невдало стрибнув у море і зламав хребет, після чого його намагалися поставити на ноги всім світом, але нічого не вийшло.

Уточнюється, що після серйозної травми Волоцький розлучився з дівчиною, а кар'єру актора довелося переформатувати. Зараз він займається озвучуванням. А через роки продовжив подорожувати, і навіть став татом.

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Євген Волоцький

Євген Волоцький

"Інтерни" / Кінотеатр.ру

У 36-річного артиста народився син Артем, проте, ким є його мама, невідомо. Журналісти зателефонували Євгену, але він вирішив не коментувати своє сімейне життя.

"Хто мама, говорити не хочу, та й він саме зараз спить", – відповів актор і поклав слухавку. Варто зазначити, що він часто постить фотографії з малюком у своєму Instagram.

McDonald's 🍔🍟😋😋

Допіс, Поширення Євген Волоцький (@volotskiy)

Поліклішка))

Допіс, Поширення Євген Волоцький (@volotskiy)

Мій Артем

Допіс, Поширення Євген Волоцький (@volotskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відомий білоруський співак і музикант Сергій Міхалок втретє став татом у 47 років.

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Місце
Росія
Теги
серіалшоу-бизнес
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