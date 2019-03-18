"Не шукайте образ!": Макаревич прокоментував своє скандальне висловлювання про "Уракримнаш"

Легендарний російський музикант, лідер "Машини часу" Андрій Макаревич прокоментував своє скандальне висловлювання про росіян, які вітали анексію Криму Росією у 2014 році.

Так, у розмові з Комсомольською правдою артист підтвердив, що серед його прихильників є ті, хто відстоює позицію щодо Криму, яка відрізняється від думки музиканта.

"Пояснити це можна так. Якщо, наприклад, ти з якоюсь людиною сходишся в поглядах на щось, до прикладу, на якусь картину або на якусь музику, то тобі хочеться думати, що ти з ним і в усьому іншому теж схожий. Насправді, звичайно, так буває далеко не завжди. Всі люди дорослі, і кожен має власну думку і, якщо завгодно, власні помилки. Ось це і все", — сказав Макаревич.

Фото: PersonaStars

Також він порадив прихильникам "не шукати образ там, де їх немає".

"Нехай вони не шукають образ там, де їх немає, і не читають коментарі всіляких ідіотів", — додав музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макаревич назвав вторгнення Росії в Україну великою помилкою.

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