"Не рот, а смітник!" Алібасов врізав подрузі в прямому ефірі

Російський продюсер Барі Алібасов, який нещодавно отруївся засобом для чищення труб "Кріт", накинувся на свою подругу Ліану із кулаками в прямому ефірі.

Це сталося під час програми "Пусть говорят" на пропагандистському "Першому каналі", де обговорювалася недуга артиста (щоб подивитися, як Алібасов накинувся на подругу, проскрольте до кінця сторінки).

Алібасов врізав подрузі

Зокрема, Ліана погано висловлювалася щодо одруження Алібасова з Лідією Федосєєвою-Шукшиною. Це викликало гнів продюсера.

Алібасов врізав подрузі в прямому ефірі Кадр із відео

"За що її поважати? Треба вшановувати пам'ять свого чоловіка, а не за цими мотатися у 82 роки. Відомий режисер! Я бруд не ллю. Бруд сама вона ллє на себе", – кричала подруга Алібасова.

Алібасова розлютила подруга Кадр із відео

У відповідь продюсер встав і накинувся на Ліану, через що вона почала кричати: "Ти що робиш?!" Після цього жінка взяла в руки телефон, розплакалася і вийшла з залу. Ведучий запитав, навіщо Алібасов підняв руку. "Не образила? А вилила цілий мерзенний... помиї. Не рот, а смітник!" – вигукнув Алібасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 червня російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, нібито він помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.

Його сестра заявляла, що отруїв продюсера навмисно хтось із членів сім'ї дружини.

17 червня артиста виписали з лікарні, після чого він почав активно давати коментарі ЗМІ.

Ще одним скандалом стали висновки експертів, що Алібасов інсценував отруєння для піару свого гурту.

У відповідь на нападки продюсер пройшов повторну експертизу в іншій клініці та оприлюднив дані обстеження.

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