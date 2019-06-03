"Не пустили на батьківщину!" Заборонена в Україні Корольова наїхала на СБУ

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, обурилася тим, що на одному з каналів транслювали її концерт, з яким зірку не пустили приїхати на батьківщину.

Так, про це Корольова розповіла на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні "Інтер" транслював мій концерт, з яким мене не пустили приїхати на мою батьківщину! Але я знаю, що для музики і гарних пісень немає меж і заборон. Мій глядачу, я дуже чекаю на нашу зустріч і вірю, що рано чи пізно це відбудеться. Спасибі "Інтер", який з'єднує наші серця! З любов'ю, ваша Наташа", — висловилася Корольова.

Наташа Корольова Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова вибухнула грубою критикою через скандал, який нещодавно трапився в Україні навколо пісенного конкурсу Євробачення-2019.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!