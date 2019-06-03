ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Не пустили на батьківщину!" Заборонена в Україні Корольова наїхала на СБУ

1.7тЧитати матеріал російською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, обурилася тим, що на одному з каналів транслювали її концерт, з яким зірку не пустили приїхати на батьківщину.

Так, про це Корольова розповіла на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні "Інтер" транслював мій концерт, з яким мене не пустили приїхати на мою батьківщину! Але я знаю, що для музики і гарних пісень немає меж і заборон. Мій глядачу, я дуже чекаю на нашу зустріч і вірю, що рано чи пізно це відбудеться. Спасибі "Інтер", який з'єднує наші серця! З любов'ю, ваша Наташа", — висловилася Корольова.

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Фото з Instagram

Новини
"Опинилася в прольоті": заборонена в Україні Корольова образилася на Пугачову

сегодня телеканал Інтер транслює мій концерт з Яким мене не пустили приїхати на мою Батьківщину !!! Альо я знаю что для музики и добрих хороших пісень немає меж и запретили !!! мій глядач я дуже чекаю Нашої зустрічі и вірю что рано чи Пізно це стане !!! Дякую Інтер что з'єднуєш наші серця! з любов'ю ваша Наташа !!! # Україна # київ # одеса # харків # дніпропетровськ # полтава # левів # вінниця # КривойРог # інтер # Наташа Корольова # сімволюності # деньнародженнєвий # бандакоролевой

Публікація від Наташа Корольова (@koroleva__star)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова вибухнула грубою критикою через скандал, який нещодавно трапився в Україні навколо пісенного конкурсу Євробачення-2019.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Наташа Корольова
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
31
9
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Наехала на сбу?...на мозг себе не наехала???...на родину ее не пускают...это как же??? На фсб пусть наедет...вообще из рашки не выпустят)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Всем известно что Интер про российский канал, кто его нах смотрит. И нах Королёва вообще сдалась, убогая певичка... :)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Mdn Ndm
Mdn Ndm
https://youtu.be/ol4qOmrSJD8
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки