"Не пустили на батьківщину!" Заборонена в Україні Корольова наїхала на СБУ

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, обурилася тим, що на одному з каналів транслювали її концерт, з яким зірку не пустили приїхати на батьківщину.
Так, про це Корольова розповіла на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні "Інтер" транслював мій концерт, з яким мене не пустили приїхати на мою батьківщину! Але я знаю, що для музики і гарних пісень немає меж і заборон. Мій глядачу, я дуже чекаю на нашу зустріч і вірю, що рано чи пізно це відбудеться. Спасибі "Інтер", який з'єднує наші серця! З любов'ю, ваша Наташа", — висловилася Корольова.
Наташа Корольова
Фото з Instagram
сегодня телеканал Інтер транслює мій концерт з Яким мене не пустили приїхати на мою Батьківщину !!! Альо я знаю что для музики и добрих хороших пісень немає меж и запретили !!! мій глядач я дуже чекаю Нашої зустрічі и вірю что рано чи Пізно це стане !!! Дякую Інтер что з'єднуєш наші серця! з любов'ю ваша Наташа !!! # Україна # київ # одеса # харків # дніпропетровськ # полтава # левів # вінниця # КривойРог # інтер # Наташа Корольова # сімволюності # деньнародженнєвий # бандакоролевой
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова вибухнула грубою критикою через скандал, який нещодавно трапився в Україні навколо пісенного конкурсу Євробачення-2019.
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