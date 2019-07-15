"Не просихала": журналісти розповіли про важкий алкоголізм Волочкової

Російська журналістка Ірина Шихман і режисер Микита Лойк розповіли про важкий алкоголізм балерини Анастасії Волочкової.

Подробицями вони поділилися в інтерв'ю програмі "Говорящие Головы", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Волочкова Фото: Ранок

"Я дуже довго вмовляв Іру покликати на інтерв'ю Анастасію Волочкову, але в результаті її покликала Ксенія Собчак — це було сумне видовище з обох сторін. Іра була категорично проти, тому що ми колись знімали фільм про Волочкову. Людина протягом зйомок не просихала, поводилася огидно, на інтерв'ю вона попросила з'явитися виключно з вином. Потім все це випила, а на ранок повинна була їхати у відрядження з Ірою в Петербург", — розповів Лойк.

Ірина Шихман і Микита Лойк Фото: скріншот з відео

Також Шихман додала, що Волочкова тоді їм мало не зірвала зйомки. Тому вона більше ніколи не хоче з нею працювати.

"Вона запізнилася на поїзд в Петербург, потім забула паспорт. У нас тоді було все відрядження під загрозою зриву. Загалом, це було сумно, жахливо, я все це показала в фільмі, коли його писала. Але я більше не хочу працювати з цим ніколи. Мені про цю людину вже все зрозуміло і більше нічого з`ясовувати не хочеться", — підсумувала Ірина.

Анастасія Волочкова Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова ділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, бувши добряче п'яною.

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